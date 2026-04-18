Στον Κορυδαλλό οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μυρτούς - Βίντεο από τη μεταγωγή τους

Ύστερα από πολύωρες απολογίες, οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στα παρακάτω βίντεο αποτυπώνονται τα πλάνα της μεταφοράς τους υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ήταν κοινή, αποτυπώνοντας τη βαρύτητα των κατηγοριών σε μια υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής, η απόφαση ελήφθη μετά από πολύωρη διαδικασία, στη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκαν τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βαρύνουσα σημασία είχαν οι μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και το υλικό από κάμερες ασφαλείας ξενοδοχείου που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών γύρω από τον τραγικό θάνατο της νεαρής γυναίκας.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

