H Νένα Μεντή στο "Ποιος είσαι τελικά;" με τον Νίκο Μωραΐτη

Σε μια χειμαρρώδη εξομολόγηση στον Νίκο Μωραΐτη, και στη σειρά vidcast του skai.gr «Ποιος είσαι τελικά;», η Νένα Μεντή ξετυλίγει το νήμα μιας διαδρομής που δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Μιλά για τη ζωή, την τέχνη και την ανάγκη να μένεις αληθινός, ακόμη κι όταν όλα γύρω σου γκρεμίζονται.

Από τα παιδικά της χρόνια και τον καθοριστικό «φάρο» της ζωής της -τον πατέρα της, συνθέτη Σπήλιος Μεντής- μέχρι τα χρόνια της «πείνας» στο θέατρο, πριν έρθει η σαρωτική επιτυχία των Τρεις Χάριτες, ανοίγει την καρδιά της. Αναφέρεται στους ανθρώπους που τη σημάδεψαν, όπως ο πρώτος της σύζυγος Κώστας Στυλιάρης και περιγράφει τις απώλειες που την έφεραν στο οριακό δίλημμα: «ή θα φουντάρω ή θα ζήσω».

Παράλληλα, εξηγεί πώς η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου υπήρξε ο «διακόπτης» που άλλαξε την καλλιτεχνική της μοίρα στα 60 της χρόνια.

Στρέφεται κατά της «ψηφιακής μαστούρας» του διαδικτύου, υπερασπίζεται τη ζωντανή μνήμη και δηλώνει πως η ευτυχία της σήμερα έχει το πρόσωπο του εγγονιού της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να παραμείνουμε άνθρωποι -τόσο μπροστά όσο και πίσω από τα φώτα.