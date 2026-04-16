Ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου είχαν συνομιλίες σχετικά με την παραγωγή όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού με κορυφαία στελέχη εταιρειών, όπως η General Motors και η Ford, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Οι προκαταρκτικές και ευρείας κλίμακας συνομιλίες, που ξεκίνησαν πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, πραγματοποιούνται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει οι αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλοι Αμερικανοί κατασκευαστές να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή όπλων, σημειώνει η WSJ.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Αμερικανοί κατασκευαστές ενδέχεται να χρειαστεί να στηρίξουν τους παραδοσιακούς αμυντικούς εργολάβους και ρώτησαν κατά πόσο οι εταιρείες μπορούν να στραφούν γρήγορα σε παραγωγή για αμυντικούς σκοπούς.

Μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στις συζητήσεις με τους αξιωματούχους του Πενταγώνου ήταν και η GE Aerospace, καθώς και η εταιρεία οχημάτων και μηχανημάτων Oshkosh, προσθέτει το δημοσίευμα.

Αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο Reuters ότι το υπουργείο Άμυνας «δεσμεύεται να επεκτείνει ταχύτατα τη βιομηχανική βάση της άμυνας, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εμπορικές λύσεις και τεχνολογίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις μας διατηρούν αποφασιστικό πλεονέκτημα».

Ο Τραμπ (Trump) συναντήθηκε τον Μάρτιο με στελέχη επτά αμυντικών εργολάβων, καθώς το Πεντάγωνο επιδιώκει να αναπληρώσει τα αποθέματα που χρησιμοποιήθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και σε άλλες πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, οι ΗΠΑ έχουν μειώσει αποθέματα όπλων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πυροβολικού, πυρομαχικών και αντιαρματικών πυραύλων.

Ο Τραμπ αυτόν τον μήνα ζήτησε τεράστια αύξηση κατά 500 δισεκατομμύρια δολάρια στον στρατιωτικό προϋπολογισμό, φτάνοντάς τον στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.