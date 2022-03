Συνεχίζεται για 28η μέρα το ρωσικό σφυροκόπημα σην Ουκρανία.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν εργοστάσιο, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν με αποτέλεσμα τα θραύσματα να πέσουν σε κατοικημένη περιοχή. Όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Κίεβο, Μίλτος Σακκελάρης, σπίτια τυλίχτηκαν στις φλόγες και οι κάτοικοι κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Αυτή την ώρα, η πυροσβεστική επιχειρεί στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας χτυπήθηκε εμπορικό κέντρο, ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών και ορισμένες ιδιωτικές κατοικίες στις συνοικίες Sviatoshynsky και Shevchenkivsky του Κιέβου, σύμφωνα με τη διοίκηση της πόλης, μεταδίδει το Kyiv Independent.

⚡️At least 4 people injured by shelling in Kyiv overnight.



Russian shelling hit a shopping center, a high-rise residential building and some private houses on the night of March 23 in Kyiv's Sviatoshynsky and Shevchenkivsky districts, according to Kyiv's city administration.