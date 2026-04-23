Ο Πάμπλο Γκαρσία αποχωρεί από τον ΑΠΟΕΛ

Σε λήξη φαίνεται πως οδεύει η συνεργασία του ΑΠΟΕΛ με τον Πάμπλο Γκαρσία, με τις εξελίξεις να «τρέχουν» μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Κύπρου.

Η ήττα με 4-2 άφησε την ομάδα σε δύσκολη θέση ενόψει της ρεβάνς, ωστόσο το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τα γεγονότα που ακολούθησαν. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, επικράτησε ένταση στον αγωνιστικό χώρο, με παίκτες και επιτελεία να εμπλέκονται σε σύρραξη μπροστά από τους πάγκους.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Ουρουγουανός τεχνικός, ο οποίος εμφανίστηκε εκτός εαυτού, με την κατάσταση να εκτονώνεται χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Η κατάσταση δεν ηρέμησε ούτε στη συνέντευξη Τύπου, όπου ο Γκαρσία αντέδρασε έντονα σε ερώτηση για τον Βιντ Μπέλετς, απαντώντας: «Τώρα μιλάς σοβαρά ή κοροϊδεύεις; Αυτοί που μπαίνουν μέσα πάντα κάνουν προθέρμανση!», πριν αποχωρήσει εμφανώς εκνευρισμένος.

Όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν στην ήδη υπάρχουσα δυσαρέσκεια για την αγωνιστική εικόνα του ΑΠΟΕΛ, όπως αναφέρουν τα κυπριακά μέσα, με την ομάδα να παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα προβλήματα και έλλειψη βελτίωσης. Έτσι, η διοίκηση φέρεται να έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή σελίδας, με τον Γκαρσία να αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν.

