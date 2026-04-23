Συγκλονιστική στιγμή στον Μαραθώνιο της Βοστώνης: Δρομείς βοηθούν συναθλητή τους να τερματίσει

Τον σήκωσαν και τον στήριξαν για να τον βοηθήσουν να περάσει τη γραμμή του τερματισμού - Ο άτυχος δρομέας κατέρρευσε μετά από έντονες κράμπες

Mαραθώνιος της Βοστώνης

Ένας δρομέας στον Μαραθώνιο της Βοστώνης κατέρρευσε μετά από έντονες κράμπες, αλλά δύο συναθλητές του έσπευσαν αμέσως να τον βοηθήσουν, τον σήκωσαν και τον στήριξαν ώστε να μπορέσει να συνεχίσει.

Ο Aaron Beggs ήταν ο πρώτος που σταμάτησε για να βοηθήσει τον Ajay Haridasse να σηκωθεί από το έδαφος, αφού είχε πέσει και δεν μπορούσε να σηκωθεί, σημειώνει το BBC.

Με τον Haridasse να εξακολουθεί να δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια του, ένας άλλος δρομέας, ο Robson De Oliveira, παρενέβη και οι δύο τους αγκάλιασαν τον Haridasse για να τον βοηθήσουν να περάσει τη γραμμή του τερματισμού.

Το περιστατικό καταγράφηκε από αρκετούς θεατές που είδαν τον Haridasse να πέφτει λίγο μετά τα 41,8 χιλιόμετρα.

TAGS: Μαραθώνιος Βοστώνη αθλητής
