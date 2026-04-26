Η Ουγγαρία άλλαξε σελίδα με την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές και την καθαρή επικράτηση του Πέτερ Μαγιάρ, ωστόσο η συντριπτική ήττα προκάλεσε παράλληλα και έναν πυρετώδη αγώνα δρόμου.

Ιδιωτικά τζετ, φερόμενα ως φορτωμένα με τα λάφυρα εκείνων των οποίων ο πλούτος διογκώθηκε κατά τη διάρκεια των 16 ετών του Όρμπαν στην εξουσία, απογειώνονται σταθερά από τη Βιέννη, ενώ άλλα άτομα σπεύδουν να επενδύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό, δήλωσαν πηγές στον Guardian.

Από τότε που ο Όρμπαν ανέλαβε την εξουσία το 2010, ένας μικρός κύκλος συνεργατών ευθυγραμμισμένων με τον ηγέτη και το κόμμα του, το Fidesz, συγκέντρωσε τεράστιες περιουσίες, εν μέρει λόγω του επεκτεινόμενου ελέγχου τους στην οικονομία της χώρας και των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για δημόσιες υποδομές.

Από τις εκλογές, ο Guardian πληροφορήθηκε για τρία μέλη αυτού του στενού κύκλου που άρχισαν να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό. Ο πλούτος μεταφέρεται σε χώρες της Μέσης Ανατολής - Σαουδική Αραβία, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ενώ άλλοι στοχεύουν στην Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, δήλωσαν δύο πηγές του Fidesz.

Ο Πέτερ Μαγιάρ σήμανε συναγερμό, κατηγορώντας όσους συνδέονται με το Fidesz ότι σπεύδουν να προστατεύσουν τον πλούτο τους από τη λογοδοσία προτού αναλάβει η κυβέρνησή του στις αρχές Μαΐου.

«Ολιγάρχες συνδεδεμένοι με τον Όρμπαν μεταφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια φιορίνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουρουγουάη και άλλες μακρινές χώρες», ισχυρίστηκε ο Μαγιάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. Κάλεσε τον γενικό εισαγγελέα, τον αρχηγό της αστυνομίας και τον επικεφαλής της εφορίας να «συλλάβουν τους εγκληματίες» και «να μην τους επιτρέψουν να διαφύγουν» σε χώρες όπου η έκδοση θα ήταν απίθανη.

Lőrinc Mészáros

Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι μεταξύ εκείνων που αναμένεται να εγκαταλείψουν τη χώρα περιλαμβάνεται η οικογένεια του Lőrinc Mészáros, ενός από τους στενότερους φίλους του Όρμπαν, του οποίου η πορεία από τεχνίτης αερίου στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ουγγαρίας τροφοδοτήθηκε εν μέρει από δημόσιες συμβάσεις.

Η εταιρεία του Mészáros δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

«Ενημερώθηκα επίσης ότι αρκετές οικογένειες ολιγαρχών έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα», πρόσθεσε ο Μαγιάρ. «Σύμφωνα με αναφορές, αρκετές οικογένειες επιφανών ολιγαρχών έχουν ήδη αποσύρει τα παιδιά τους από το σχολείο και κανονίζουν έμπιστο προσωπικό ασφαλείας για την αναχώρησή τους». Ο αγώνας για τη μεταφορά πλούτου στο εξωτερικό αναφέρθηκε για πρώτη φορά από ανεξάρτητους δημοσιογράφους στην Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένου του ερευνητικού μέσου Vsquare και του ειδησεογραφικού ιστότοπου 444.hu.

Οι προσπάθειές τους θα μπορούσαν να παρεμποδιστούν από τους πολλούς γραφειοκράτες και αξιωματούχους επιβολής του νόμου που έχουν μερική γνώση όλων όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Όρμπαν, σημείωσε το Vsquare, «προετοιμάζοντας το έδαφος για μια προσπάθεια που θα μπορούσε να κρατήσει χρόνια προκειμένου να ανακτηθεί ο φερόμενος ως κλεμμένος δημόσιος πλούτος».

Από τις εκλογές, ο Μαγιάρ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα εργαστεί για την πάταξη της διαφθοράς και της ευνοιοκρατίας. «Η χώρα μας δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η Ουγγαρία αντιμετωπίζει προβλήματα από κάθε άποψη. Λεηλατήθηκε, προδόθηκε, χρεώθηκε και καταστράφηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους την επομένη των εκλογών. «Γίναμε η πιο φτωχή και η πιο διεφθαρμένη χώρα στην ΕΕ».

Ο επερχόμενος ηγέτης ισχυρίστηκε επανειλημμένα ότι πιθανώς ενοχοποιητικά έγγραφα καταστρέφονται κατά τις τελευταίες εβδομάδες του Όρμπαν στην εξουσία. Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, περιέγραψε τις κατηγορίες ως «ανοησίες» και «εξωφρενικές».

Βίζες εργασίας στις ΗΠΑ

Το εκλογικό αποτέλεσμα έχει προκαλέσει ερωτήματα για το τι μέλλει γενέσθαι για τον Όρμπαν, τον ισχυρό ηγέτη του οποίου οι προσπάθειες να μετατρέψει την Ουγγαρία σε «φυτώριο ανελεύθερου πνεύματος» ενέπνευσαν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και την παγκόσμια ακροδεξιά. Το Σάββατο, ο Όρμπαν δήλωσε ότι δεν θα λάβει την έδρα του στο κοινοβούλιο, αλλά στοχεύει να παραμείνει ηγέτης του Fidesz για να οδηγήσει μια διαδικασία «ανανέωσης».

Ο μακροβιότερος ηγέτης στην ΕΕ αναμένεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου την ίδια εποχή που ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και πιθανότατα θα περάσει αρκετές εβδομάδες εκεί, δήλωσε στον Guardian πηγή που συνδέεται με το Fidesz. Η πηγή ανέφερε ότι το ταξίδι είχε προγραμματιστεί πολύ πριν από τις εκλογές της 12ης Απριλίου.

Άλλες υψηλόβαθμες προσωπικότητες που συνδέονται με το Fidesz κάνουν αίτηση για βίζα εργασίας στις ΗΠΑ, ελπίζοντας να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους σε ιδρύματα που συνδέονται με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. «Η σύνδεση είναι ήδη εκεί», δήλωσε πηγή από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι χρόνια λόμπινγκ επέτρεψαν σε Ούγγρους αξιωματούχους να καλλιεργήσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο εντός του κινήματος MAGA. Αυτές οι συνδέσεις έγιναν εμφανείς πριν από τις εκλογές, όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εμφανίστηκε στη Βουδαπέστη για να στηρίξει την εκστρατεία του Όρμπαν.

