Γερμανία: Σε κλίμα πόλωσης έκλεισε η προεκλογική περίοδος

Η πολιτική επιστήμονας Σάρα Στρέμελ αναμένει ότι η πόλωση στην κοινωνία θα οδηγήσει σε υψηλότερη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές. Σύμφωνα με την αντίληψη της κοινωνίας, σε αυτές τις εκλογές της Μπούντεσταγκ «διακυβεύονται πολλά», δήλωσε η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Ρέγκενσμπουργκ στον ραδιοφωνικό σταθμό WDR 5, προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι η δημοκρατία γενικά απειλείται σε αυτές τις εκλογές. Οι λόγοι γι' αυτό περιλαμβάνουν τις συζητήσεις για τη μεταναστευτική πολιτική και το «Δημοκρατικό Τείχος» προς την AfD.

Στις προηγούμενες ομοσπονδιακές εκλογές του 2021, η συμμετοχή των ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο ήταν 76,6%. Το προηγούμενο χαμηλό για ομοσπονδιακές εκλογές ήταν το 70,8% το 2009. Αν και η υψηλή προσέλευση των ψηφοφόρων είναι θετική, η τάση για μεγαλύτερη ιδεολογική πόλωση των διαφορετικών απόψεων δεν είναι καλή για τη δημοκρατία μακροπρόθεσμα, τόνισε η Στρέμελ.

«Οι άνθρωποι σκέφτονται σε κατηγορίες άσπρου-μαύρου, σε κατηγορίες έτσι ή αλλιώς, και όχι σε αποχρώσεις του γκρι». Αυτό θα ενίσχυε τα πολιτικά κόμματα στις παρυφές. Οι συζητήσεις είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένες και η ανοχή χάνεται, εξήγησε η διδακτορική ερευνήτρια. Ωστόσο, η σκέψη σε κατηγορίες φίλου ή εχθρού αποτελεί κίνδυνο για την κουλτούρα του διαλόγου και μακροπρόθεσμα οδηγεί σε περαιτέρω πόλωση και διαίρεση της κοινωνίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.