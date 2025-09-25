Ζευγάρι βασάνισε και σκότωσε κοριτσάκι ενός έτους, κάνοντάς του «εξορκισμό»

Θέμα ωρών είναι στις ΗΠΑ η εκτέλεση ενός 35χρονου από το Τέξας, ο οποίος – μαζί με τη σύντροφό του – το 2008 βασάνισαν μέχρι θανάτου το μόλις 13 μηνών κοριτσάκι της γυναίκας.

Το ζευγάρι είχε ισχυριστεί ότι έκανε στο άτυχο μωρό «εξορκισμό», για την εκδίωξη ενός δαίμονα από το σώμα του παιδιού.

Ο Μπλέιν Μίλαμ καταδικάστηκε σε θάνατο το 2008 για τη δολοφονία της μικρής Αμόρα Κάρσον μέσα στο τροχόσπιτό του, στην κομητεία Ρασκ.

Στη δίκη του, ο Μίλαμ ισχυρίστηκε ότι είναι αθώος, κατηγορώντας την τότε κοπέλα του, Τζέσικα Κάρσον, για τη δολοφονία της κόρης της και ισχυριζόμενος ότι ήταν αυτή του είπε ότι το κοριτσάκι ήταν δαιμονισμένο.

Texas man facing execution for fatally beating 13-month-old girl during 'exorcism' https://t.co/VqZ8T3AIk8 pic.twitter.com/0WOnXIeOZB — The Independent (@Independent) September 25, 2025

Η γυναίκα δικάστηκε ξεχωριστά από τον Μίλαμ και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, ως συνεργός στον φόνο της μικρής Αμόρα.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Μίλαμ, επί 30 ώρες, βασάνιζε το μωρό μέχρι να ξεψυχήσει.

Ο 18χρονος τότε Μίλαμ χτυπούσε άγρια το κοριτσάκι με ένα σφυρί, το ακρωτηρίασε και στο τέλος το στραγγάλισε, με την βοήθεια της μητέρας του.

Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία στη σορό του παιδιού, διαπίστωσε πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο, καθώς και σπασμένα χέρια, πόδια, πλευρά και πολλά σημάδια από δάγκωμα.

Όπως κατέθεσε στη δίκη, ότι δεν μπορούσε να προσδιορίσει μια συγκεκριμένη αιτία θανάτου επειδή το κορίτσι είχε πολλά δυνητικά θανατηφόρα τραύματα.

Ο 35χρονος πρόκειται να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση την Πέμπτη το βράδυ στις κρατικές φυλακές στο Χάντσβιλ.

Πηγή: skai.gr

