Στη Βηρυτό για ειρηνευτικές συνομιλίες ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Έιμος Χόχσταϊν

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Έιμος Χόχσταϊν προσγειώθηκε στη Βηρυτό την Τρίτη για συνομιλίες με αξιωματούχους με στόχο την κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Τη Δευτέρα Λίβανος και Χεζμπολάχ συμφώνησαν στην αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ με κάποια σχόλια για το περιεχόμενο.

Ανώτατος Λιβανέζος αξιωματούχος περιέγραψε την προσπάθεια ως την πιο σοβαρή που έχει γίνει μέχρι στιγμής για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αλί Χασάν Χαλίλ, συνεργάτης του προέδρου του κοινοβουλίου, είπε ότι ο Λίβανος απάντησε γραπτώς στον πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο.

«Ο Λίβανος παρουσίασε τα σχόλιά του για το έγγραφο σε θετικό πνεύμα» είπε ο Χαλίλ, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Όλα τα σχόλια που παρουσιάσαμε επιβεβαιώνουν την ακριβή τήρηση του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ με όλες τις διατάξεις της» είπε, αναφερόμενος στους όρους που τερμάτισαν τον Δεύτερο Λιβανικό Πόλεμο.

Ψήφισμα 1701

Οι όροι προβλέπουν ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει παρουσία στην περιοχή των λιβανο-ισραηλινών συνόρων και του ποταμού Λιτάνι, που εκτείνεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα μέσο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με αυτούς τους όρους.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιθυμούν να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό επιβολής.

Την Τρίτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα ενημερωθεί σχετικά με τη συμμόρφωση στο ψήφισμα 1701.

Πηγή: skai.gr

