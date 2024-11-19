Η Τζαμπαλίγια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, έχει γίνει σύμβολο ηρωισμού για τη Χαμάς και ο Ισραηλινός Στρατός πιστεύει ότι η πτώση του προσφυγικού στρατοπέδου θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για την προώθηση μιας συμφωνίας ομήρων.

Η 162η Μεραρχία του Ισραηλινού Στρατού έχει διακόψει σοβαρά τις προσπάθειες της Χαμάς να ανοικοδομήσει τις δυνάμεις της στη βόρεια Γάζα τους τελευταίους δύο μήνες.

Η Jabalya έχει γίνει σύμβολο για τη Χαμάς, καθιστώντας την αποκατάσταση του τάγματος Jabalya προτεραιότητα για την τρομοκρατική ομάδα. Υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 άνδρες της Χαμάς ανασυγκροτήθηκαν στον καταυλισμό.

Η 162η Μεραρχία του Ισραηλινού Στρατού εκτέλεσε έναν τακτικό ελιγμό που είχε ως αποτέλεσμα να περικυκλώσει την Τζαμπάλγια από τα νότια και να δημιουργήσει ένα φράγμα μεταξύ της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και εκείνων της Τζαμπάλγια.

Οι χιλιάδες τρομοκράτες έμειναν με δύο επιλογές: να πολεμήσουν μέχρι θανάτου ή να παραδοθούν στα στρατεύματα των IDF.

Μέχρι στιγμής, περίπου 1.200 άνδρες της Χαμάς έχουν σκοτωθεί και ισάριθμοι έχουν παραδοθεί στο IDF. Αρκετές δεκάδες πιστεύεται ότι διέφυγαν προς τα νότια μέσω των διασταυρώσεων.

Η πρόκληση του Ισραηλινού Στρατού είναι να αντιμετωπίσει τον πιο σκληραγωγημένο πυρήνα των τρομοκρατών της Χαμάς - τους «τζιχαντιστές», οι οποίοι αναμένεται να πολεμήσουν μέχρι την τελευταία σφαίρα.

Οποιοδήποτε κτίριο προσδιορίζεται ότι φιλοξενεί τρομοκράτες ή εκρηκτικά καταστρέφεται, είτε από επιδρομές της αεροπορίας, είτε από πυρά τανκς είτε από μηχανικούς μάχης.

Το IDF εντοπίζει αυξανόμενη δράση από τον σκληραγωγημένο πυρήνα των τρομοκρατών που παραμένουν στη Jabalya. Αυτό αφορά μόνο μερικές εκατοντάδες άτομα, αλλά η μάχη εναντίον τους είναι πολύ πιο περίπλοκη.

Προσπάθειες διαπραγμάτευσης ομήρων

Το IDF πιστεύει ότι η τελική πτώση της Jabalya θα εισαγάγει τη Χαμάς σε μια νέα εποχή και θα επιτρέψει τελικά την ανανέωση των προσπαθειών για τη συμφωνία ομήρων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, ο επικεφαλής της Shin Bet, Ρόνεν Μπαρ, και η στρατιωτική ηγεσία παροτρύνουν το πολιτικό κλιμάκιο τις τελευταίες ημέρες να επωφεληθούν από την αναδυόμενη κατάσταση στη βόρεια Γάζα για να προωθήσουν τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των 101 ομήρων της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

