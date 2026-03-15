Ο Νετανιάχου θέλει τη βοήθεια του Ζελένσκι για τα drones – Ο Τραμπ δεν τον χρειάζεται

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βοήθεια για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones, όπως μετέδωσε το ισραηλινό Ynet news.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αίτημα του Ισραήλ προς την Ουκρανία έγινε λόγω της εμπειρίας που έχει το Κίεβο στην αναχαίτιση των ρωσικών drones.

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Ισραήλ, Γιεβγένι Κορνίτσουκ, επιβεβαίωσε πως έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα, ωστόσο για την ώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί απευθείας συνομιλία του Νετανιάχου με τον Ζελένσκι.

Στις 14 Μαρτίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, δήλωσε ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να γίνει στόχος ιρανικών επιθέσεων λόγω της υποστήριξής της προς το Ισραήλ με drones και της de facto συμμετοχής της στη σύγκρουση, μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις στο Κίεβο.

Δεν θέλουμε τη βοήθεια του Ζελένσκι, λέει ο Τραμπ

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απαξιωτικός έναντι του Ουκρανού προέδρου, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την πρόθεση της Ουκρανίας να προσφέρει την τεχνογνωσία του Κιέβου για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Τραμπ απέρριψε τη βοήθεια που πρόσφερε η Ουκρανία, λέγοντας ότι «ο τελευταίος άνθρωπος από τον οποίο χρειαζόμαστε βοήθεια είναι ο Ζελένσκι». Προέτρεψε δε τον Ουκρανό πρόεδρο «να κάνει συμφωνία, γιατί ο Πούτιν είναι πρόθυμος για συμφωνία».

