Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ και ο Ιρανός ομόλογός του Αζίζ Νασιρζαντέχ συζήτησαν σχετικά με τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών κατά τη σημερινή συνάντησή τους στη Μόσχα, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti επικαλούμενο τον Ιρανό πρεσβευτή στη ρωσική πρωτεύουσα.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν την επομένη της συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αλί Λαριτζανί, κορυφαίο σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και θέματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η Μόσχα, στρατηγικός εταίρος της Τεχεράνης, είχε καταδικάσει τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

