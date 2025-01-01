Ο τερματισμός διαμετακόμισης ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας αποτελεί «μία από τις μεγαλύτερες ήττες της Μόσχας», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταγγέλλοντας τον «κυνικό ενεργειακό εκβιασμό» της Μόσχας, παρά την ανησυχία πολλών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Το Κίεβο και η Μόσχα επιβεβαίωσαν με χωριστές ανακοινώσεις τους ότι οι παραδόσεις ρωσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας σταμάτησαν οριστικά σήμερα το πρωί, μετά την εκπνοή της ισχύος ενός πενταετούς συμβολαίου που είχε υπογραφεί στα τέλη του 2019 μεταξύ των δύο μερών.

«Όταν ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν ανέλαβε την εξουσία στη Ρωσία πριν από περισσότερα από 25 χρόνια, ο ετήσιος όγκος αερίου που μεταφερόταν μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη ανερχόταν σε πάνω από 130 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Σήμερα, η διαμετακόμιση ρωσικού αερίου είναι στο μηδέν, κάτι που συνιστά μια από τις μεγαλύτερες ήττες της Μόσχας», τόνισε με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

