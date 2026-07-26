Πετρούσεφ: «Μία ομάδα διέδιδε για εμένα ψέματα»

Στην αποκάλυψη ότι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρθηκε για εκείνον πέρσι το καλοκαίρι είχε διαδώσει ψέματα για εκείνον και είχε καταβάλει προσπάθεια να του κάνει… κακό προχώρησε ο Φίλιπ Πετρούσεφ.



Στη Mozzart Sport ανέφερε ότι εκτός της Ντουμπάι ήταν άλλες δύο ομάδες που είχαν ενδιαφέρθεί για εκείνον το προηγούμενο καλοκαίρι. Η πρώτη όπως ανέφερε αποφάσισε να προχωρήσει την απόκτηση άλλου παίκτη, η δεύτερη ήταν η ομάδα που διέδιδε ψέματα για εκείνον, με αποτέλεσμα τελικά να πει το ναι στην Ντουμπάι η οποία ήταν και η μόνη επιλογή που είχε μπροστά του.

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«Οι υπόλοιπες επιλογές δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένες σε αρκετούς τομείς. Υπήρξε μια κατάσταση στην οποία δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Στο τέλος έμειναν δύο ή τρεις ομάδες. Η μία αποφάσισε να αποκτήσει άλλον παίκτη, ενώ η άλλη είχε λάβει τόσο αρνητικές πληροφορίες για μένα από συγκεκριμένη πλευρά, ώστε τελικά η Ντουμπάι BC έμεινε ουσιαστικά η μοναδική πραγματική επιλογή. Είμαι βέβαιος ότι και η Ντουμπάι BC είχε ακούσει τα ίδια, αλλά ήταν η ομάδα που με πίστεψε περισσότερο και έκανε την πιο συγκεκριμένη πρόταση. Στην πραγματικότητα, δεν είχα και πολλές επιλογές. Όλα οδήγησαν στη Ντουμπάι BC», ανέφερε και στη συνέχεια ανέφερε ότι η ομάδα του είχε ακούσει τις ψευδεις πληροφορίες που είχε μεταφέρει η ομάδα αλλά ευτυχώς δεν τα έλαβε υπόψη του.



«Όταν πήγα εκεί, αποδείχθηκε ότι τίποτα από όσα είχαν ακούσει ούτε η Ντουμπάι BC ούτε οι άλλες ομάδες ήταν αλήθεια. Προφανώς υπήρξε μια προσπάθεια να σαμποταριστώ. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, αλλά αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν και προχωράω μπροστά. Στην EuroLeague γίνονται πολλά πράγματα πίσω από τις... κουρτίνες», ανέφερε.



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