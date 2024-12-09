Ζελένσκι: Θα τηλεφωνήσω στον Μπάιντεν για να μιλήσουμε για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ελπίζει σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τις επόμενες ημέρες για να συζητήσει το αίτημα του Κίεβου για πρόσκληση ένταξής του στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας σήμερα σε συνέντευξη Τύπου με τον αρχηγό της γερμανικής αντιπολίτευσης Φρίντριχ Μερτς, που επισκέπτεται τη χώρα, ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να τεθεί το ζήτημα αυτό στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν έχει ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά του.

«Σκοπεύω να τηλεφωνήσω στον πρόεδρο Μπάιντεν το επόμενο διάστημα για να συζητήσουμε το θέμα μιας πρόσκλησης για ένταξη στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους μέσω διερμηνέα. «Είναι ο εν ενεργεία πρόεδρος και πολλά εξαρτώνται από την γνώμη του. Το να συζητηθεί με τον Τραμπ πριν εκείνος αναλάβει καθήκοντα δεν έχει ιδιαίτερο νόημα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

