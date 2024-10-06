Η Ουκρανία θα παρουσιάσει το σχέδιο της για τη «νίκη» στους συμμάχους της στη Γερμανία το επόμενο σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα παρουσιάσουμε το νικηφόρο σχέδιο, ξεκάθαρα, συγκεκριμένα βήματα για δίκαιο τερματισμό του πολέμου», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο Ζελένσκι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και άλλους ηγέτες σε τακτική συνάντηση των βασικών συμμάχων του Κιέβου στην αμερικανική αεροπορική βάση του Ράμστάιν στις 12 Οκτωβρίου.

Η Ουκρανία, που μάχεται κατά της ρωσικής εισβολής εδώ και σχεδόν 1.000 ημέρες, είχε μια μεγάλη αποτυχία στο πεδίο των μαχών αυτή την εβδομάδα, όταν οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Βούχλενταρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας ύστερα από δύο χρόνια αντίστασης.

Ο Ζελένσκι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του, στρατιωτικοί και διπλωματικοί αξιωματούχοι θα κάνουν «ό,τι» μπορούν τις επόμενες ημέρες για να διασφαλίσουν ότι η συνάντηση στο Ράμστάιν θα είναι «θετική για την άμυνά μας, για το όραμά μας για το πώς θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε το σχέδιο στον Μπάιντεν και στους δύο υποψήφιους προέδρους των ΗΠΑ, την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις και τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα ύστερα από μήνες κατά τους οποίους το Κίεβο επεξεργαζόταν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το σχέδιο του Ζελένσκι περιλαμβάνει «μια σειρά από παραγωγικά βήματα». Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος το χαρακτήρισε αναδιατυπωμένο αίτημα για περισσότερα όπλα και άρση των περιορισμών για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Το σχέδιο προβλέπει την τελική ήττα της Ρωσίας στον πόλεμο, δήλωσε ο αξιωματούχος. Μια ιδέα που ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν μη ρεαλιστική.

Η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενους διπλωμάτες, ανέφερε χθες ότι η παραχώρηση γης από την Ουκρανία στη Ρωσία προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ μπορεί να είναι η μόνη επιλογή. Ωστόσο πηγή από το γραφείο του Ζελένσκι δήλωσε σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι το Κίεβο «δεν ανταλλάσσει την κυριαρχία και τα εδάφη» και χαρακτήρισε το δημοσίευμα «απλές συζητήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

