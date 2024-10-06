Γκουτέρες: Έκκληση για ειρήνη ενόψει της "μαύρης" επετείου της 7ης Οκτωβρίου

Σε μήνυμά του για την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισημαίνει πως η παγκόσμια καταδίκη των ενεργειών μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος παραμένει σθεναρή, ενώ επισημαίνει ότι η επίθεση άφησε βαθιές πληγές, ενώ επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή 1.250 και πλέον ανθρώπων και κατά τη διάρκειά της απήχθησαν πάνω από 250 άλλοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, θυμίζει ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού.

Αναφέρεται στον πόλεμο που ακολούθησε, προκαλώντας ανείπωτα δεινά στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο. Επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ειρήνη, δυνατότερα παρά ποτέ, καλώντας να υπάρξει παύση της βίας και λύση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, στη δικαιοσύνη και στην αξιοπρέπεια για όλους στη Μέση Ανατολή.

Ο ΟΗΕ παραμένει αφοσιωμένος σε αυτούς τους στόχους, τονίζοντας την ανάγκη για ελπίδα και βιώσιμη λύση, με την οποία το Ισραήλ, η Παλαιστίνη και η περιοχή θα μπορέσουν «επιτέλους» να ζήσουν με «ειρήνη, αξιοπρέπεια και σεβασμό».

Όλη η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ:

«Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τα φρικιαστικά γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ισραήλ, σκοτώνοντας πάνω από 1.250 Ισραηλινούς και ξένους υπηκόους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών.

»Περισσότεροι από 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών και παιδιών.

»Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σημάδεψε τις ψυχές — κι αυτή την ημέρα θυμόμαστε όλους όσοι σκοτώθηκαν βάρβαρα κι υπέστησαν ανείπωτη βία, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής βίας, καθώς απλώς ζούσαν τη ζωή τους.

»Αυτή είναι μια μέρα που η διεθνής κοινότητας πρέπει να επαναλάβει με την πιο δυνατή φωνή την απόλυτη καταδίκη μας για τις αποτρόπαιες πράξεις της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής ομήρων.

»Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, συναντήθηκα με οικογένειες των ομήρων... Έμαθα περισσότερα για τις ζωές, τις ελπίδες και τα όνειρα των αγαπημένων τους... και μοιράστηκα την αγωνία και τον πόνο τους.

»Δεν μπορώ να διανοηθώ τα βασανιστήρια που είναι υποχρεωμένοι να υφίστανται καθημερινά. Απαιτώ για ακόμη μια φορά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

»Μέχρι τότε, η Χαμάς πρέπει να επιτρέψει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να επισκέπτεται τους ομήρους.

»Η 7η Οκτωβρίου είναι φυσικά μια μέρα που θα επικεντρωθούμε στα γεγονότα εκείνης της απαίσιας ημέρας. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου σε όλα τα θύματα και στους αγαπημένους τους.

»Μετά την 7η Οκτωβρίου ξέσπασε κύμα συνταρακτικής βίας και αιματοχυσίας.

»Ο πόλεμος που ακολούθησε τις φοβερές επιθέσεις πριν από ένα χρόνο συνεχίζει να καταστρέφει ζωές και να προκαλεί βαθιά ανθρώπινα δεινά στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, και τώρα στο λαό του Λιβάνου.

»Έχω μιλήσει γι' αυτό συχνά και ξεκάθαρα.

»Έχει έρθει η ώρα για αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι. Να σιγήσουν τα όπλα. Η ώρα να τερματιστούν τα δεινά που έχουν κατακλύσει την περιοχή. Ο καιρός για ειρήνη, διεθνές δίκαιο και δικαιοσύνη.

»Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δεσμευτεί πλήρως για την επίτευξη αυτών των στόχων.

»Εν μέσω τόσης αιματοχυσίας και διχασμού, πρέπει να συνεχίσουμε να ελπίζουμε.

»Ας τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων, ας επανενώσουμε τις οικογένειες κι ας βάλουμε τέλος στα δεινά και στη βία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

»Κι ας μη σταματήσουμε ποτέ να εργαζόμαστε για διαρκή λύση της σύγκρουσης, με την οποία το Ισραήλ, η Παλαιστίνη και όλες οι άλλες χώρες της περιοχής θα μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν ειρηνικά, με αξιοπρέπεια και με σεβασμό του ενός για τον άλλο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

