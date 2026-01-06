Στο ετήσιο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, στην Ουάσιγκτον, μίλησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας από το βήμα μία επίδειξη του κωμικού του ταλέντου.

Μιλώντας στους βουλευτές και τους γερουσιαστές του κόμματός του, ο Τραμπ επιδόθηκε σε ένα ρεσιτάλ γκριμάτσας, και το επίμαχο στιγμιότυπο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

😁U.S. President Donald Trump is in a good mood today pic.twitter.com/fMlbnevEFt — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026

Μάλιστα, πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για fake βίντεο, με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η αλήθεια είναι ότι το στιγμιότυπο είναι αληθινό.

Μάλιστα, οι γκριμάτσες του Αμερικανού προέδρου καταγράφηκαν και από τον φωτογραφικό φακό διεθνών πρακτορείων (εδώ από το ΑΡ) και έκαναν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου.

Το επίμαχο απόσπασμα αφορούσε ένα κωμικό παραλήρημα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με πράγματα του κάνει και που «σιχαίνεται η γυναίκα του», όπως το να χορεύει και να μιμείται τις trans αθλήτριες, εν προκειμένω στο αγώνισμα της άρσης βαρών.

Δείτε όλο το απόσπασμα:

.@POTUS on his imitation of "trans athletes" in women's sports: "My wife HATES when I do this."



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nTTzj8ZfMd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Στα της ομιλίας του, ο Τραμπ προέβη και πάλι σε αβάσιμα σχόλια ότι οι εκλογές είναι «στημένες» ή «διαβλητές». Μάλιστα, είπε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, διαφορετικά - εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων - θα ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής σε βάρος του.

Για την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο: «Ήταν καταπληκτικό. Και σκεφτείτε: από εμάς δεν σκοτώθηκε κανείς!»

Αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα στο Καράκας «καταπληκτικά» και την όλη επιχείρηση «ιδιοφυή» από πλευράς τακτικής.

«Ήταν καταπληκτικό. Και σκεφτείτε το εξής: από εμάς δεν σκοτώθηκε κανείς. Και από την άλλη πλευρά, σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον μεγάλο αριθμό Κουβανών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

«Ήξεραν ότι ερχόμαστε και ήταν προστατευμένοι, ενώ οι δικοί μας δεν ήταν. Ξέρετε, οι δικοί μας πηδάνε από ελικόπτερα… ήταν τόσο ιδιοφυές».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «βίαιο τύπο» τον ανατραπέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, για τον οποίο είπε: «Ανεβαίνει εκεί πάνω και προσπαθεί να μιμηθεί λίγο τον χορό μου, αλλά είναι βίαιος τύπος και έχει σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έψεξε μάλιστα τους Δημοκρατικούς για την απροθυμία τους να τον συγχαρούν για τη σύλληψη του Μαδούρο, παρότι έχουν πολλάκις καταδικάσει το καθεστώς του Βενεζουελάνου ηγέτη.

«Κάποια στιγμή θα πρέπει να πουν, ξέρετε, “έκανες εξαιρετική δουλειά”», σημείωσε ο Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

