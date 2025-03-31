Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σήμερα έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να διαφυλάξουν την «ενότητα» απέναντι στη Ρωσία, σχεδόν τρία χρόνια μετά τη σφαγή αμάχων στην Μπούτσα και σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διαβουλεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Στη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης σε αυτήν την πόλη που βρίσκεται στην περιφέρεια του Κιέβου, ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν την «άμυνα» της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Παρακαλώ, να θυμάστε ότι η Μπούτσα δεν είναι (απλά) μια τοποθεσία στην Ουκρανία», είπε. «Αυτό (που έγινε εδώ) είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, εάν δεν διατηρηθεί η ενότητά μας ώστε η Ρωσία να λογοδοτήσει για αυτόν τον πόλεμο», συμπλήρωσε.

Ρωσικά στρατεύματα κατηγορούνται για τη σφαγή αμάχων στην Μπούτσα την άνοιξη του 2022. Εκατοντάδες πτώματα ανακαλύφθηκαν μετά την απελευθέρωση της πόλης στις 31 Μαρτίου 2022.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι οι αρχές έχουν τεκμηριώσει περισσότερα από 183.000 εγκλήματα σε όλη την Ουκρανία, τα οποία συνδέονται με τη ρωσική εισβολή.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ άλλαξε τα δεδομένα στον πόλεμο. Η Ουάσινγκτον, στενός σύμμαχος του Κιέβου, έχει προσεγγίσει τη Μόσχα και έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον αρχηγό του ουκρανικού κράτους, με αποκορύφωμα την επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καταβάλλει προσπάθειες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πείσει τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να την αποδεχθεί.

Από την πλευρά της, η Ρωσία επιδιώκει να χαλαρώσει τις δυτικές κυρώσεις σε αντάλλαγμα για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η άσκηση πίεσης στη Ρωσία και οι κυρώσεις σε βάρος της είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί πως ο πόλεμος και οι βιαιοπραγίες δεν θα συνεχιστούν», είπε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας. «Όλοι το καταλαβαίνουν, όλοι όσοι δεν κλείνουν τα μάτια στην πραγματικότητα και δεν προσποιούνται πως αγνοούν την αλήθεια», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Υπογράμμισε επίσης ότι επιθυμεί «τον τερματισμό αυτού του πολέμου», επιμένοντας όμως στη σπουδαιότητα της παροχής από τους συμμάχους «εγγυήσεων ασφαλείας» για την Ουκρανία, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος μιας νέας ρωσικής εισβολής στο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.