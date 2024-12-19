Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ανοιχτό άφησε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι το ενδεχόμενο να σταλούν στην Ουκρανία Βρετανοί στρατιώτες ώστε να πραγματοποιείται εκεί η εκπαίδευση των Ουκρανών συναδέλφων τους, που μέχρι τώρα γίνεται σε βρετανικό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κίεβο την Τετάρτη ο κ. Χίλι είπε στους Times πως το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει «να ταιριάξει την εκπαίδευση (των στρατιωτών) καλύτερα με αυτό που χρειάζονται οι Ουκρανοί».

Όπως πρόσθεσε, «πρέπει να καταστεί πιο εύκολο για τους Ουκρανούς να έχουν πρόσβαση (σε αυτή την εκπαίδευση) και πρέπει να συνεργαστούμε με τους Ουκρανούς ώστε να τους βοηθήσουμε να δώσουν κίνητρο και να κινητοποιήσουν περισσότερους νεοσύλλεκτους».

Στην ερώτηση αν αυτό σημαίνει διεύρυνση του στρατιωτικού εκπαιδευτικού προγράμματος και εντός της Ουκρανίας, ο υπουργός απάντησε: «Θα κοιτάξουμε οπουδήποτε μπορούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλουν οι Ουκρανοί. Αυτοί είναι που πολεμούν».

Στη συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Ρουστέμ Ουμέροφ ο Βρετανός υπουργός Άμυνας παρουσίασε ένα σχέδιο πέντε σημείων για την ενίσχυση της στήριξης του Λονδίνου στο Κίεβο μέσα στο 2025.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει εκπαίδευση περισσότερων Ουκρανών στρατιωτών, παράδοση νέων όπλων, περισσότερα χρήματα και στήριξη της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Κατά τον κ. Χίλι η ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία απαιτείται καθώς εισερχόμαστε σε «μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους του πολέμου».

Επανέλαβε δε τη θέση του Λονδίνου ότι η Ουκρανία πρέπει να βοηθηθεί ώστε να αρχίσει από θέση ισχύος τις διαπραγματεύσεις ειρήνευσης και φάνηκε να επικρίνει τη δήλωση Τραμπ ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο εντός 24 ωρών από την ανάληψη της αμερικανικής προεδρίας.

«Όποιος νομίζει ότι θα είναι μια απλή υπόθεση η μετάβαση από τις μάχες στις συνομιλίες, νομίζω ότι αγνοεί την πιθανότερη πραγματικότητα ότι μπορεί να έχουμε συνομιλίες αλλά και μάχες την ίδια ώρα», σημείωσε ο Τζον Χίλι, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να αποβούν και άκαρπες.

Πηγή: skai.gr

