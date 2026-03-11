Το ενδεχόμενο η Μόσχα να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στο Ιράν εκφράζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του με τον Ιρλανδό influencer Κάολαν Ρόμπερτσον. Δηλώνει δε, βέβαιος ότι το ρωσικό έθνος θα αντιμετωπίσει ένα τραγικό τέλος».



«Η Ρωσία άρχισε να υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς με drones. Σίγουρα θα βοηθήσει με πυραύλους και τους βοηθά επίσης με την αεράμυνα. Τι ακολουθεί; Δεδομένης της κατάστασης, υπάρχει μόνο ένα ερώτημα: πότε και ποια χώρα θα είναι η πρώτη που θα υποστηρίξει το ιρανικό καθεστώς στέλνοντας στρατεύματα; Όπως συνέβη με τη Ρωσία, όταν η Βόρεια Κορέα έστειλε 10.000 στρατιώτες, οι οποίοι τώρα έχουν αναπτυχθεί στη Ρωσία, αλλά μπορούν να σταλούν στην Ουκρανία. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και στο Ιράν - η Ρωσία θα μπορούσε να στείλει στρατεύματα εκεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.



«Γνωρίζουμε το τέλος του Χίτλερ. Καταλαβαίνουμε το τέλος του Πούτιν. Η μετατροπή των αθλητικών, μουσικών, κινηματογραφικών και καλλιτεχνικών φεστιβάλ σε όπλα - όπως η Μπιενάλε της Βενετίας - δεν βοηθάει ποτέ. Σε διάφορες πολιτιστικές πλατφόρμες - ακόμη και κατά τη διάρκεια παιδικών φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων - οι Ρώσοι γεμίζουν τις ταινίες τους με προπαγάνδα για να εμποτίσουν την κοινωνία τους από πολύ μικρή ηλικία. Αλλά αυτό δεν βοηθάει ποτέ. Είμαι βέβαιος ότι το έθνος τους θα αντιμετωπίσει ένα τραγικό τέλος» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποσύρει τη χρηματοδότηση από την Μπιενάλε, αφότου οι διοργανωτές αποφάσισαν να επιτρέψουν στη Ρωσία να επιστρέψει στην έκθεση για πρώτη φορά μετά τη γενικευμένη εισβολή της στην Ουκρανία.

