ΑΕΚ: Ένταση στις Βρυξέλλες - Αστυνομικοί επιτέθηκαν σε οπαδούς

Ένταση στις Βρυξέλλες: Αστυνομικοί επιτέθηκαν σε οπαδούς της ΑΕΚ

Ένταση επικράτησε ανάμεσα σε αστυνομία και οπαδούς της ΑΕΚ που είναι στο Βέλγιο για το ματς με την Άντερλεχτ, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση

Παρατράγουδα στις Βρυξέλλες λίγες ώρες πριν το Άντερλεχτ-ΑΕΚ!

Στους δρόμους της πόλης επικράτησε ένταση ανάμεσα στην αστυνομία και κάποιους οπαδούς των «κιτρινόμαυρων» (περίπου 70 άτομα). Όλο αυτό έγινε απρόκλητα, αφού οι φίλοι της Ένωσης φώναζαν συνθήματα και προσπάθησαν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία Grand Plus, ενώ λίγο πριν υπήρξε προειδοποίηση για να μην το κάνουν.

Η αστυνομία στρίμωξε τους συγκεκριμένους οπαδούς στη συνέχεια και έπειτα υπήρξαν συζητήσεις ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ και τις αρχές.



