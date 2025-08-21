Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Τετάρτη την προσθήκη 18 Βρετανών υπηκόων στη «stop list» της χώρας κατηγορώντας τους για διασυνδέσεις με «βρετανικά μέσα ενημέρωσης και συμβουλευτικούς οργανισμούς που έχουν υπονομευτική δράση» καθώς και συμμετοχή στην κατασκευή αντιρωσικών αφηγημάτων και στην υποστήριξη του «νεοναζιστικού» καθεστώτος της Ουκρανίας.

Η λίστα περιλαμβάνει διακεκριμένους δημοσιογράφους, στελέχη από οργανώσεις λόμπι και δεξαμενές σκέψης, καθώς και μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, οι κυρώσεις επιβλήθηκαν ως απάντηση στη «συνεχιζόμενη συγκρουσιακή πορεία του Λονδίνου», η οποία περιλαμβάνει προσπάθειες «δαιμονοποίησης» της Ρωσίας και ενεργή κατασκευή αντιρωσικών αφηγημάτων με σκοπό τη μείωση της διεθνούς επιρροής της Μόσχας.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμπερίληψη του επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, υπογραμμίζοντας την ευρύτητα των κυρώσεων που στοχεύουν πλέον και σε αξιωματούχους των σωμάτων ασφαλείας.

Στους 18 Βρετανούς επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στη Ρωσία.

Να σημειωθεί πως στη σχετική λίστα συμπεριλαμβάνονται και 3 υπήκοοι ΗΠΑ, Καναδά και Ιρλανδίας.

Πηγή: skai.gr

