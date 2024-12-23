Τρεις υγειονομικοί λένε αναγκάστηκαν να ψευδομαρτυρήσουν για επίθεση σε Ντούμα

Δύο γιατροί και ένας νοσηλευτής δηλώνουν ότι δέχθηκαν "πιέσεις" από το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Ασαντ για να αλλοιώσουν τη μαρτυρία τους και να αρνηθούν οποιαδήποτε χρήση χημικών όπλων ενώπιον των διεθνών ερευνητών, ύστερα από μια θανατηφόρα επίθεση με χλώριο το 2018 στη Ντούμα, κοντά στη Δαμασκό.

Στις 7 Απριλίου 2018, καθώς η Ντούμα, τελευταίο προπύργιο των ανταρτών στην ανατολική Γούτα, υφίσταται σφοδρούς βομβαρδισμούς, επλήγη κτίριο κοντά σε ένα νοσοκομείο εκστρατείας.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, τρεις υγειονομικοί που είχαν αναλάβει την περίθαλψη των θυμάτων της επίθεσης δηλώνουν ότι υποβλήθηκαν σε ανάκριση από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

"Μου είπαν ότι ήξεραν πού να βρουν την οικογένειά μου", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ορθοπεδικός χειρουργός Μοχάμαντ Αλ Χάνας.

"Ένα πιστόλι ήταν τοποθετημένο πάνω στο τραπέζι, στραμμένο πάνω μου", είπε από την πλευρά του ο εντατικολόγος Χασάν Ουγιούν.

Ο Μουαφάκ Νισρίν, που ήταν τότε οδηγός ασθενοφόρου και νοσοκόμος, ανακρίθηκε επίσης, αφότου εντοπίστηκε σε βίντεο να χτυπά ελαφρά στην πλάτη ένα κοριτσάκι στο οποίο έριχναν νερό και ήταν γυμνό, καθώς αυτό έφτυνε φλέγματα μετά την εισπνοή τοξικού αερίου.

"Μας είπαν ότι δεν υπήρχε χημική επίθεση, ότι ήθελαν να μπει τέλος σε αυτούς τους ισχυρισμούς προκειμένου η Ντούμα να μπορεί να γυρίσει σελίδα", θυμάται.

"Ήμουν υπό πίεση καθώς η οικογένειά μου κατοικεί στη Ντούμα, όπως οι περισσότερες οικογένειες του ιατρικού προσωπικού", δηλώνει.

Σε έκθεση, ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών όπλων (ΟΑΧΟ) κατηγόρησε τον Ιανουάριο του 2023 τη Δαμασκό ότι πραγματοποίησε την επίθεση με χλώριο, κατά την οποία 43 άνθρωποι έχασαν η ζωή τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του, "υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε" ότι τουλάχιστον ένα ελικόπτερο της συριακής πολεμικής αεροπορίας έριξε δύο βαρέλια τοξικού αερίου στην πόλη Ντούμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

