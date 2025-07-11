Τουλάχιστον 27 άτομα νοσηλεύτηκαν στη Δυτική Βαλτιμόρη καθώς φέρονται να είχαν πάρει υπερβολικές δόσεις ναρκωτικών.

VIDEO: 20+ people were taken to the hospital Thursday after officials found multiple overdose victims in west Baltimore’s Penn North. Authorities classified the response as a “level one mass casualty event” — listing 5 patients in critical condition. @FOXBaltimore @AlexaAshwell pic.twitter.com/OP7jggjaRO July 10, 2025

Επικαλούμενος αξιωματούχους της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής, ο αμερικανικός συνεργάτης του BBC, CBS News, αναφέρει ότι επτά άτομα εισήχθησαν σε κρίσιμη κατάσταση - αλλά δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά σε μια διασταύρωση στην περιοχή Penn North της πόλης το πρωί της Πέμπτης, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τις ουσίες που υποψιάζονται πως σχετίζονται με το περιστατικό.

Στις ΗΠΑ καταγράφοντιαι ραγδαίες αυξήσεις στον αριθμό των υπερβολικών δόσεων ναρκωτικών τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών αυξήθηκαν κατά 500% μεταξύ 1999 και 2022, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχουν εντοπίσει 3 κύριες αιτίες: τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή, την ηρωίνη και πιο πρόσφατα τα συνθετικά οπιοειδή.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής, James Wallace, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στον τόπο του περιστατικού στη Βαλτιμόρη κατευθύνθηκαν σε πολλά άτομα που φέρονται να είχαν πάρει υπερβολική δόση. Είπε ότι άτομα βρέθηκαν κατά μήκος δύο διασταυρούμενων λεωφόρων, καθώς και στις πλατφόρμες του μετρό και κατά μήκος των στενών.

Η αστυνομία της Βαλτιμόρης δημοσίευσε στην πλατφόρμα X την Πέμπτη ότι μαζί με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, βρίσκονταν στη διασταύρωση των δρόμων «αναφορικά με πολλά άτομα που εμφάνισαν συμπτώματα υπερβολικής δόσης».

MASS OVERDOSE | @BaltimoreFire says as many as 25 people have overdosed today near Penn North in West Baltimore. I personally witnessed two people experiencing overdose symptoms within the 90 mins I was here. @wbaltv11 pic.twitter.com/wNnMqFFjtv — Tori Yorgey WBAL (@toriyorgeytv) July 10, 2025

Η αστυνομία ζήτησε από τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή, καθώς πολλοί δρόμοι είχαν αποκλειστεί και τα λεωφορεία είχαν αλλάξει δρομολόγια.

The Baltimore Police Department is currently present at the intersection of West North Avenue and Pennsylvania Avenue in West Baltimore following an incident involving approximately 15 individuals who overdosed. Five of these individuals were prioritized for emergency… pic.twitter.com/YizLuHHb9e — Potomac press (@potomacpressdc) July 10, 2025

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, δήλωσε επίσης την Πέμπτη ότι η ομάδα του συντονιζόταν με κρατικές υπηρεσίες, δημοτικούς αξιωματούχους και ομάδες πρώτων βοηθειών.

«Είμαι ευγνώμων σε όσους μας ειδοποίησαν γρήγορα για αυτήν την κατάσταση και σε όσους παρέχουν υποστήριξη στην κοινότητα», δήλωσε ο Μουρ.

Παράλληλα, σε ενημέρωση ο δήμος έδινε συμβουλές στους κατοίκους που κάνουν χρήση ναρκωτικών, όπως το να μην κάνουν χρήση ποτέ μόνοι τους και να έχουν μαζί τους ναλοξόνη - η οποία μπορεί να αντιστρέψει ή να μειώσει τις επιπτώσεις μιας υπερβολικής δόσης.

