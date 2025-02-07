Τη δική του απάντηση για το «αιχμηρό» εξώφυλλο με το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα των περιοδικό "Times" έδωσε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Το εξώφυλλο δείχνει τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ να έχει «καταλάβει» το Οβάλ Γραφείο και να έχει πάρει τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό, Σιγκέρου Ισίμπα για το εξώφυλλο σχολίασε: «Κυκλοφορεί ακόμη το περιοδικό ΤΙΜΕ; Ούτε που το γνώριζα αυτό».

Trump comments on TIME's new cover with Elon Musk:



Is TIME magazine still in business? I didn't even know that. https://t.co/CzkCh5XyER pic.twitter.com/KSHzVPNgi4 — Clash Report (@clashreport) February 7, 2025

Υπενθυμίζεται ότι το περιοδικό Times, είχε χριστεί δύο φορές «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό, το 2016 και το 2024, τις χρονιές κατά τις οποίες κέρδισε τις προεδρικές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

