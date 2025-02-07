Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το ειρωνικό σχόλιο του Τραμπ για το αιχμηρό εξώφυλλο των Times: «Κυκλοφορεί ακόμη;»

Το εξώφυλλο δείχνει τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ να έχει «καταλάβει» το Οβάλ Γραφείο και να έχει πάρει τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ

Ντόναλντ Τραμπ

Τη δική του απάντηση για το «αιχμηρό» εξώφυλλο με το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα των περιοδικό "Times" έδωσε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Το εξώφυλλο δείχνει τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ να έχει «καταλάβει» το Οβάλ Γραφείο και να έχει πάρει τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό, Σιγκέρου Ισίμπα για το εξώφυλλο  σχολίασε: «Κυκλοφορεί ακόμη το περιοδικό ΤΙΜΕ; Ούτε που το γνώριζα αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι το περιοδικό Times, είχε χριστεί δύο φορές «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό, το 2016 και το 2024, τις χρονιές κατά τις οποίες κέρδισε τις προεδρικές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Times Ίλον Μασκ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark