Ζελένσκι: Ξέρουμε ποιος είναι ο Χάρι Πότερ και ποιος ο λόρδος Βόλντεμορτ σε αυτόν τον πόλεμο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σήμερα πως έχει «πρότυπα» τους άμαχους συμπατριώτες του που αντιστάθηκαν στους εισβολείς, ενώ έκανε έναν παραλληλισμό της Ρωσίας με τον λόρδο Βόλντεμορτ, τον μεγαλύτερο εχθρό του Χάρι Πότερ στη σειρά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Φορώντας στρατιωτική στολή, ο Ζελένσκι απάντησε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης σε ερωτήσεις φοιτητών του Munk School of Global Affairs and Public Policy στο πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Ερωτηθείς από έναν φοιτητή ποια είναι τα πρότυπά του, ο Ζελένσκι απάντησε: «Ο λαός της Ουκρανίας…». «Είναι τόσοι πολλοί», είπε κι εξήγησε: «Ένας συνηθισμένος ουκρανός αγρότης που πήρε το τρακτέρ του και έκλεισε τον δρόμο στα ρωσικά τανκ, μια νοικοκυρά που βγήκε στον δρόμο και σταμάτησε τεθωρακισμένα οχήματα με γυμνά χέρια… Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θαυμάζω».

Ο ουκρανός πρόεδρος χαμογέλασε ακούγοντας ένα σχόλιο ότι ορισμένοι τον παρομοιάζουν με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και τον… Χάρι Πότερ. «Ο Χάρι Πότερ είναι καλύτερος από τον Βόλντεμορτ. Και όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Βόλντεμορτ σε αυτόν τον πόλεμο και ποιος ο Χάρι Πότερ. Επομένως, γνωρίζουμε και πώς θα τελειώσει ο πόλεμος», τόνισε.

Mural of President @ZelenskyyUa as Harry Potter in Poznań, Poland. pic.twitter.com/hcsl9CQLSB