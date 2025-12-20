Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πρότειναν τριμερείς συνομιλίες με Ουκρανία και Ρωσία στη Φλόριντα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τη διεξαγωγή τριμερών συνομιλιών με τη συμμετοχή Ουκρανών και Ρώσων εκπροσώπων στη Φλόριντα, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει μια ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο το Σάββατο, το αν θα πραγματοποιηθούν οι τριμερείς συνομιλίες θα εξαρτηθεί από την πορεία των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση που οι συνομιλίες προχωρήσουν, ενδέχεται να συμμετάσχει και ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, η οποία βρίσκεται ήδη στη Φλόριντα. Στόχος, όπως είπε, είναι να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική διαδικασία με τη συμμετοχή και της Ρωσίας.

Σκληρή χαρακτήρισε την κατάσταση στη νότια λιμενική περιοχή της Οδησσού ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων που, όπως είπε, στοχεύουν στον αποκλεισμό της Ουκρανίας από τη Μαύρη Θάλασσα και στον περιορισμό της ναυσιπλοΐας και των εξαγωγών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η πίεση στη στρατηγικής σημασίας περιοχή εντείνεται, με άμεσες επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, το εμπόριο και την ασφάλεια.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές στα εδάφη που τελούν υπό ρωσική κατοχή, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διασφαλιστεί η ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η Ουκρανία δεν θα προχωρήσει σε ψηφοφορία υπό καθεστώς πολέμου και κατοχής.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει ξεκινήσει τις πρώτες εργασίες για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των Ουκρανών του εξωτερικού σε μελλοντικές εκλογές.

Υπογράμμισε επίσης ότι «δεν είναι αρμοδιότητα του Πούτιν να αποφασίζει πώς και πότε θα διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη μιας σταθερής ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι μιας «συμφωνίας διαμοιρασμού εδαφών και πόρων», ενώ σημείωσε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.