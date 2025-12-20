Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη ακόμη δύο χωριών στην Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τα χωριά Σβίτλε και Βιζόκε, τα οποία βρίσκονται στο ανατολικό Ντονέτσκ και το βορειοανατολικό Σούμι, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας το Σάββατο μέσω Telegram.

Ρωσική επίθεση το Σάββατο έπληξε δεξαμενές αποθήκευσης στο νότιο ουκρανικό λιμάνι Πιβντένι, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, μία ημέρα μετά από πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή που σκότωσε οκτώ ανθρώπους.

Τα στρατεύματα της Μόσχας στοχεύουν σκόπιμα πολιτικές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού, ανέφερε ο Ολεξίι Κουλέμπα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.