Η Ρωσία επιτέθηκε στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, σήμερα, έγινε γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς κλιμακώνει τα πλήγματα στην περιφέρεια της Οδησσού κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, μεταξύ άλλων εναντίον ενεργειακών υποδομών και κρίσιμων διαδρομών προς τα σύνορα με τη Μολβαδία.

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει μια σχεδόν ασταμάτητη εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον μιας περιοχής όπου λειτουργούν λιμάνια κρίσιμης σημασίας για το ξένο εμπόριο της Ουκρανίας και τις προμήθειες καυσίμων της, αφού η Μόσχα απείλησε να αποκλείσει την Ουκρανία από τη θάλασσα.

Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν κλιμακωθεί ακόμα κι αν οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο το τερματισμό του πολέμου.

Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα σήμερα στην τελευταία κατά σειρά προσπάθεια να συναφθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η σημερινή επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, μία ημέρα αφότου μια πυραυλική επίθεση στο λιμάνι σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 30.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν μία γέφυρα στις εκβολές του ποταμού Δνείστερου, κοντά στο χωριό Μαγιάκι, βορειοανατολικά του Πιβντένι, είπαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η γέφυρα αποτελεί τη μοναδική βασική διαδρομή προς τα συνοριακά σημεία διέλευσης της Μολδοβίας στα δυτικά.

«Χωρίς να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες στο μέτωπο, ο εχθρός επιχειρεί να τρομοκρατήσει αμάχους για να δημιουργήσει εσωτερική αποσταθεροποίηση. Αυτά τα σχέδια είναι ξεκάθαρα και τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά μαζί με τους πολίτες της Οδησσού», έγραψε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Βίκτορ Μικίτα

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει τις επιθέσεις.

Οι ουκρανικές αρχές οδήγησαν προσωρινά επιβάτες προς όλα σημεία διέλευσης προς τη Μολδαβία. Ο Μικίτα είπε πως η Ουκρανία θα δημιουργήσει όσες εναλλακτικές διαδρομές διέλευσης καταστούν αναγκαίες, «ανεξάρτητα πόσο σκληρά ο εχθρός προσπαθεί να καταστρέψει τη σύνδεση».

Πηγή: skai.gr

