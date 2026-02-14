Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον σχετικά με τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων απέστειλαν επιστολή την Παρασκευή, στην οποία ανέφεραν ότι «έχουν έρθει στο φως πολλά αποδεικτικά στοιχεία».

Όπως τονίζουν, «ενώ δεν υπηρετείτε πλέον ως Βρετανός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχετε παραιτηθεί από τη Βουλή των Λόρδων, είναι σαφές ότι είχατε εκτεταμένους κοινωνικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς με τον Τζέφρι Έπσταϊν και κατέχετε κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την έρευνά μας για τις δραστηριότητες του».

Ο Μάντελσον καλείται να απαντήσει έως τις 27 Φεβρουαρίου, ωστόσο δεν είναι σαφές εάν θα αποδεχθεί την πρόσκληση καθώς είναι πολίτης άλλης χώρας που ζει στο εξωτερικό και η επιτροπή δεν μπορεί νομικά να τον υποχρεώσει να παραστεί.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, δήλωσε στους Times ότι δεν έχει νέες πληροφορίες να προσφέρει στο Κογκρέσο. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να πω στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν που να μην το γνωρίζουν ήδη», υποστήριξε. «Δεν είχα καμία επαφή με τις εγκληματικές πτυχές της ζωής του».

Οι αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον Μάντελσον, αφότου το αμερικανικό υπουργείο δικαιοσύνης δημοσίευσε έγγραφα που περιείχαν νέες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο χρηματιστή, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2008.

Παράλληλα, βοηθός του Πίτερ Μάντελσον έστειλε στον Τζέφρι Έπσταϊν αντίγραφο μιας κυβερνητικής ομιλίας πριν αυτή εκφωνηθεί στο κοινό, λίγες μέρες μετά την αποφυλάκιση του παιδεραστή, σύμφωνα με έγγραφα που αποκάλυψε το Sky News.

Ο ίδιος αρνείται ότι ενήργησε με εγκληματική πρόθεση ή για οικονομικό όφελος.

