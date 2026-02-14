Η Βρετανία στέλνει ναυτική δύναμη στο Βόρειο Ατλαντικό

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου την αποστολή μιας ναυτικής δύναμης στον Βόρειο Ατλαντικό εντός του έτους. Της αποστολής θα ηγηθεί το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, το οποίο θα επιχειρεί μαζί με δυνάμεις από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η κίνηση αυτή επικεντρώνεται στην περιοχή της Γροιλανδίας, όπου καταγράφεται αυξανόμενη ένταση το τελευταίο διάστημα.

Ο Στάρμερ υποστήριξε ότι η Ρωσία ανασυγκροτεί τον στρατό της και τη βιομηχανική της βάση, ενώ μετέφερε προειδοποιήσεις του ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα ενδέχεται να είναι έτοιμη για χρήση στρατιωτικής βίας κατά της Συμμαχίας πριν από το τέλος της δεκαετίας. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ακόμη και μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία δεν θα τερμάτιζε την απειλή, καθώς θα μπορούσε να επιτρέψει στον Βλαντιμίρ Πούτιν να επιταχύνει τους εξοπλισμούς του.

Η ναυτική δύναμη που θα αναπτυχθεί πιστεύεται ότι θα αποτελείται από ένα αεροπλανοφόρο κλάσης, δύο πλοία συνοδείας, ένα υποβρύχιο και ένα δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι οι χώρες πρέπει να ενεργούν πριν από τις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι ηγέτες αγνόησαν τους κινδύνους και προχώρησαν σε εξοπλισμούς μόνο μετά την εκδήλωση κάποιας καταστροφής.

«Είναι δουλειά των ηγετών να προηγούνται αυτών των σεισμικών μετατοπίσεων, όμως αυτό είναι αντίθετο με τα δεδομένα της ιστορίας», υποστήριξε.



Πηγή: skai.gr

