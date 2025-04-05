Ένα σκάνδαλο συγκλονίζει τη Βρετανία. Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Νταν Νόρις συνελήφθη με την υποψία βιασμού και σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανηλίκων. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του έπειτα από έφοδο στην κατοικία του, ενώ οι Εργατικοί τον έθεσαν άμεσα σε αναστολή από μέλος του κόμματος.

Ο Νόρις εξελέγη στις τελευταίες εκλογές κερδίζοντας την έδρα του Βορειοανατολικού Σόμερσετ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι τοπικές αρχές αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «τα περισσότερα από τα αδικήματα φέρεται να συνέβησαν τη δεκαετία του 2000, αλλά ερευνούμε επίσης ένα φερόμενο αδίκημα βιασμού από τη δεκαετία του 2020.

«Μια έρευνα (...) παραμένει σε εξέλιξη και σε πρώιμο στάδιο.

«Το θύμα υποστηρίζεται και του παρέχεται πρόσβαση σε οποιαδήποτε εξειδικευμένη βοήθεια ή υποστήριξη χρειάζεται.

«Ένας άνδρας, ηλικίας 60 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή (4 Απριλίου) ως ύποπτος για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ενός κοριτσιού (σύμφωνα με τον νόμο περί σεξουαλικών παραβάσεων του 1956), βιασμό (σύμφωνα με τον νόμο περί σεξουαλικών παραβάσεων του 2003), απαγωγή παιδιών και ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

«Έχει αφεθεί ελεύθερος με υπό όρους εγγύηση για να συνεχιστούν οι έρευνες».

Πηγή: skai.gr

