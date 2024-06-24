Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε σήμερα τον διοικητή των Μικτών Δυνάμεων των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων μετά από κατηγορίες από έναν άλλο Ουκρανό στρατιωτικό διοικητή για ανικανότητα και κατάχρηση εξουσίας εν μέσω της ρωσικής εισβολής.

«Αποφάσισα να αντικαταστήσω τον διοικητή των Μικτών Δυνάμεων των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Γιούρι Σόντολ, με τον στρατηγό Άντριι Γκνάτοφ», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Ο πρόεδρος δεν διευκρίνισε τους λόγους αυτής της αποπομπής, αλλά αυτή έρχεται έπειτα από επικρίσεις που άσκησε ένας διοικητής της διαβόητης ταξιαρχίας Azov, γνωστής για τους δεσμούς της με υπερεθνικιστικούς κύκλους.

Αυτός ο διοικητής, ο Μπόγκνταν Κρότεβιτς, ανέφερε νωρίτερα σήμερα το πρωί ότι είχε υποβάλει καταγγελία στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) για να απαιτήσει την έναρξη έρευνας εις βάρος του Σοντόλ.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κρότεβιτς κατηγορεί τον Σοντόλ για ανικανότητα που οδήγησε στον θάνατο Ουκρανών στρατιωτών και οπισθοχωρήσεις στο μέτωπο.

Ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει δυσκολίες από την αποτυχία της αντεπίθεσης του το καλοκαίρι του 2023, με τα ρωσικά στρατεύματα να καταλαμβάνουν χωριά στο ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας σχεδόν κάθε εβδομάδα, αλλά χωρίς να έχουν επιτύχει μια ουσιαστική νίκη.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε παράλληλα στις αρχές Μαΐου χερσαία επίθεση στην επαρχία του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, καταλαμβάνοντας αρκετές τοποθεσίες πριν επιβραδυνθεί από τις ενισχύσεις που έστειλε το Κίεβο.

Ο ουκρανικός στρατός, από την πλευρά του, υποφέρει από έλλειψη νεοσύλλεκτων λόγω υποτονικής κινητοποίησης και εξοπλισμού λόγω καθυστερήσεων στις παραδόσεις βοήθειας από τη Δύση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

