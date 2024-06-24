Ρωσία: Θα υπάρξει η «απαραίτητη απάντηση» στην ΕΕ για τις νέες κυρώσεις

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε σήμερα στο νέο κύμα κυρώσεων της ΕΕ εις βάρος της Μόσχας λέγοντας ότι όλες οι εχθρικές δυτικές κυρώσεις θα παίρνουν "την απαραίτητη απάντηση".

Το υπουργείο χαρακτήρισε παράνομες τις κυρώσεις και ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι διεύρυνε "σημαντικά" τη μαύρη λίστα με πρόσωπα στα οποία απαγορεύεται η είσοδος στη Ρωσία χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Νωρίτερα σήμερα οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν ένα 14ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, το οποίο για πρώτη φορά στοχοθετεί τις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.