Ζελένσκι: Αντικαθιστά τον επικεφαλής ασφαλείας της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας, Βασίλ Μαλίουκ, αναμένεται να αντικατασταθεί.

I had a meeting with Vasyl Maliuk. I thanked him for his combat service and proposed that he focus on this line of work specifically. There must be more Ukrainian asymmetric operations against the occupier and the Russian state, and more solid results in eliminating the enemy.… pic.twitter.com/vMge3mW7T9 January 5, 2026

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διόρισε σύμβουλό του για την οικονομική ανάπτυξη την πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργό του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ.

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία πρέπει να ενισχύσει την εσωτερική της ανθεκτικότητα –τόσο για χάρη της ανάκαμψης της Ουκρανίας, εάν η διπλωματία αποφέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, όσο και για να ενισχύσει την άμυνά μας, εάν, λόγω καθυστερήσεων από τους εταίρους μας, χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Η Φρίλαντ, που έχει ουκρανική καταγωγή, ήταν αναπληρωτής πρωθυπουργός του Καναδά μεταξύ 2019 και 2024. Είναι βουλευτής στο καναδικό κοινοβούλιο και ειδική απεσταλμένη της Οτάβα στην Ουκρανία.

Today, I appointed Chrystia Freeland @cafreeland as an Advisor on Economic Development. Chrystia is highly skilled in these matters and has extensive experience in attracting investment and implementing economic transformations. Right now, Ukraine needs to strengthen its internal… pic.twitter.com/2WOl27MyVA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026

Πηγή: skai.gr

