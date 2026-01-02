Ο Ζελένσκι τοποθετεί τον Ιβαστσένκο στην ηγεσία των στρατιωτικών πληροφοριών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι θα διορίσει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Όλεγκ Ιβαστσένκο, νέο αρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο Ιβαστσένκο θα αντικαταστήσει τον Κίριλο Μπουντάνοφ, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι.

I had a meeting with Oleh Ivashchenko. First and foremost, as Head of the Foreign Intelligence Service of Ukraine, Oleh reported on the overall situation around our state and the current threats. We will continue to focus on reducing Russia’s economic potential – the less the… pic.twitter.com/QXlmwSobGa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διόρισε την Παρασκευή τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας ως κορυφαίο πολιτικό του σύμβουλο, τοποθετώντας έναν ιδιαίτερα δημοφιλή στρατιωτικό ηγέτη στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά του απέναντι στη Ρωσία και τη διαπραγματευτική του θέση στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Ο διορισμός του Κίριλο Μπουντάνοφ, 39 ετών, βετεράνου του πολέμου με υψηλό κύρος στην ουκρανική κοινωνία, στη θέση του προσωπάρχη της προεδρίας συνιστά σημαντική τομή, καθώς ο ρόλος αυτός παραδοσιακά ανετίθετο σε πολιτικό πρόσωπο με έμφαση κυρίως στην εσωτερική πολιτική.



