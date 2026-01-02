Το Ισραήλ κατηγορεί τον Ζοράν Μαμντάνι για αντισημιτισμό

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, για αντισημιτισμό την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του.

Η κριτική του Ισραήλ επικεντρώθηκε στην ανάκληση των εκτελεστικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν υπό τον προκάτοχo του Μαμντάνι, Έρικ Άνταμς, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που υποστηρίζουν το Ισραήλ.

Τα μέτρα που ανακάλεσε ο νέος δήμαρχος εμπόδιζαν τους αξιωματούχους της πόλης να εφαρμόσουν τιμωρητικές οικονομικές πολιτικές, όπως μποϊκοτάζ, αποεπενδύσεις και κυρώσεις κατά του Ισραήλ.

Επίσης, η Νέα Υόρκη είχε υιοθετήσει τον ορισμό του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA).

«Την πρώτη του μέρα ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο: καταργεί τον ορισμό του αντισημιτισμού της IHRA και αίρει τους περιορισμούς στο μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι ηγεσία. Είναι σαν να ρίχνει αντισημιτική “βενζίνη” στη φωτιά», γράφει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτησή του.

On his very first day as @NYCMayor, Mamdani shows his true face: He scraps the IHRA definition of antisemitism and lifts restrictions on boycotting Israel.

This isn’t leadership. It’s antisemitic gasoline on an open fire. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) January 2, 2026

Ο Μαμντάνι υποστηρίζει πως, μέσω της αποεπένδυσης ομολόγων, θα ασκήσει πίεση στο Ισραήλ, ενώ έχει δηλώσει πως δεν θεωρεί ότι το Ισραήλ πρέπει να υπάρχει ως «εβραϊκό κράτος».

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό τον Μαμντάνι με καχυποψία, αναφέρει το Politico. Μετά την εκλογική του νίκη τον Νοέμβριο, η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «βαθιά ανησυχητικό».

Και ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αμιχάι Ελιγιάου, επέκρινε τους Εβραίους υποστηρικτές του Μαμντάνι, κατηγορώντας τους ότι «ύψωσαν τα χέρια τους για να υποστηρίξουν τον αντισημιτισμό στην καρδιά της Αμερικής».

Πηγή: skai.gr

