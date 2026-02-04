Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης

Στις 55.000 ανέρχονται οι Ουκρανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2 ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στην Ουκρανία, επίσημα, ο αριθμός των στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης, είτε πρόκειται για επαγγελματίες είτε για επιστρατευμένους, είναι 55.000», ανέφερε ο Ζελένσκι, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη.

Ο Ζελένσκι, του οποίου οι δηλώσεις μεταφράστηκαν στα γαλλικά, πρόσθεσε ότι πέραν αυτού του αριθμού υπάρχει και «μεγάλος αριθμός ανθρώπων» που θεωρούνται επισήμως αγνοούμενοι.



Πηγή: skai.gr

