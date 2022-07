Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Ρώσοι κοσμοναύτες γιορτάζουν για το Λισιτσάνσκ

Τρεις Ρώσοι κοσμοναύτες ύψωσαν σήμερα τις σημαίες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, των δύο αυτονομιστικών περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπως ανακοίνωσε μέσω του καναλιού της στο Telegram η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

«Γιορτάζουμε τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα», ανέφεραν σε ένα μήνυμα που συνοδεύεται από τις φωτογραφίες των κοσμοναυτών Όλεγκ Αρτέμιεφ, Ντένις Ματβέγιεφ και Σεργκέι Κορσακόφ, να κρατούν τις σημαίες των δύο «δημοκρατιών». «Οι δυνάμεις της Ρωσίας και του Λουχάνσκ έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους το Λισιτσάνσκ, την τελευταία μεγάλη πόλη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ», πρόσθεσαν.

