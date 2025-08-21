Ουκρανία: Εκατοντάδες ρωσικά drones, και δεκάδες πύραυλοι χτύπησαν τη νύχτα

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι στη μαζική νυχτερινή επίθεση η Ρωσία χρησιμοποίησε 574 drones (ιρανικούς Shahed) και 40 πυραύλους.

Η επίθεση αποκρούστηκε από την αεροπορία, τα αντιαεροπορικά πυραυλικά στρατεύματα, μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου και μη επανδρωμένων συστημάτων, καθώς και κινητές ομάδες πυρός των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Επιθέσεις καταγράφηκαν σε 11 τοποθεσίες.

Όπως μετέδωσε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine, ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, στην άλλη άκρη της χώρας σε σχέση με το πού βρίσκονται τα μέτωπα, στα ανατολικά.

Πηγή: skai.gr

