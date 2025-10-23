«Οι ΗΠΑ είναι ο αντίπαλός μας, και ο φλύαρος "ειρηνοποιός" τους έχει πλέον ξεκινήσει πλήρως το πολεμικό μονοπάτι εναντίον της Ρωσίας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναφερόμενος στην απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.
«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου κατά της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη» αναφέρει σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στις κυρώσεις που επέβαλαν ΗΠΑ και ΕΕ κατά της Μόσχας.
