Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεντβέντεφ: Πράξη πολέμου οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ ευθυγραμμίστηκε με την παλαβή Ευρώπη

«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου κατά της Ρωσίας. Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη», αναφέρει επίσης 

Ντμίτρι Μεντβέντεφ

«Οι ΗΠΑ είναι ο αντίπαλός μας, και ο φλύαρος "ειρηνοποιός" τους έχει πλέον ξεκινήσει πλήρως το πολεμικό μονοπάτι εναντίον της Ρωσίας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναφερόμενος στην απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου κατά της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη» αναφέρει σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στις κυρώσεις που επέβαλαν ΗΠΑ και ΕΕ κατά της Μόσχας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντμίτρι Μεντβέντεφ Ρωσία ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark