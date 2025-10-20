Μεγάλη ανατροπή επεφύλαξαν οι εκλογές των Τουρκοκυπρίων, καθώς έχασε ο «επίσημα» εκλεκτός της Άγκυρας Ερσίν Τατάρ από τον Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος εξελέγη νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων λαμβάνοντας ποσοστό άνω του 62%.

Η εκλογή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος δήλωσε ότι δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα και ζήτησε ένωση Τουρκίας - Τουρκοκυπρίων.

Ωστόσο, μισή ώρα μετά βγήκε ο Ερντογάν και συνεχάρη τον Ερχιουρμάν.

Το εξαιρετικά σημαντικό, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, είναι ότι ο Ερχιουρμάν μιλάει για «Sui Generis» ομοσπονδία στην Κύπρο, σε αντίθεση με τον Τατάρ που μίλαγε για δύο κράτη.

Βέβαια, ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής καθορίζονται πάντα με διαβούλευση με την Τουρκία.

«Οι καλές σχέσεις με την Τουρκία είναι σημαντικές για εμάς, είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό το λέω πάντα», σημείωσε ο Τουφάν Ερχιουρμάν και πρόσθεσε:

«Μέχρι σήμερα δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα του καθορισμού της εξωτερικής πολιτικής που αφορά του Κυπριακό δίχως να υπάρχει η διαβούλευση με την Τουρκία και στη δική μου περίοδο δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα».

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman:



• Benim aleyhimde çok büyük bir kara propaganda yürütüldü.



• Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri beni çok iyi tanır. Ben 15 ay başbakanlık yaptım.



• Türkiye ile iyi ilişkiler bizim için yaşamsaldır. Hep bunu söyledim.pic.twitter.com/M3Md4oOoxT https://t.co/eGtHljlDyA — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) October 19, 2025

Όπως σημειώνει ο Μανώλης Κωστίδης ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι θέσεις που εκφράσει ο Ερχιουρμάν. Συγκεκριμένα, προτείνει ένα συγκεκριμένο μοντέλο και όπως υποστηρίζει, επειδή οι Τουρκοκύπριοι είναι ιδρυτικοί εταίροι, πρέπει να έχουν έξι κοινές εξουσίες στο ομόσπονδο κράτος:

Ασφάλεια

Ενέργεια

Υδρογονάνθρακες

Θαλάσσιες δικαιοδοσίες

Εμπορικοί δρόμοι

Ιθαγένεια

Συγκεκριμένα, στην εφημερίδα OKSIJEN, αναφέρει: «Κατά την άποψή μου, η συζήτηση για την ιθαγένεια δεν αφορά την ελληνοκυπριακή ταυτότητα ή την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Σε αυτά τα έξι ζητήματα αυτή τη στιγμή , η βούλησή μας αγνοείται. Εδώ ακριβώς βρίσκεται όλο το πρόβλημα. Είτε λοιπόν το ονομάζετε δύο κράτη, ομοσπονδία ή κάτι άλλο... Ως δικηγόρος, δεν με ενδιαφέρουν πραγματικά τα ονόματα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το περιεχόμενο. Λέω ότι, λόγω του καθεστώτος αυτής της χώρας, οι αποφάσεις για αυτά τα έξι ζητήματα δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού.



Το όνομα δεν έχει σημασία. Το Τουρκοκυπριακό Κράτος και το Ελληνοκυπριακό Κράτος θα είναι δύο ισότιμα κράτη. Και θα ασκούν όλες τις υπόλοιπες κρατικές εξουσίες, εκτός από αυτές τις έξι, κυρίαρχα, το καθένα εντός της δικής του κυρίαρχης επικράτειας. Αυτό είναι το μοντέλο που περιγράφω. Και επειδή η κοινή τους δικαιοδοσία συνεχίζεται, ο εγγυητικός ρόλος της Τουρκίας παραμένει ο ίδιος.

Αν έγραφα ένα βιβλίο μια μέρα, ως ακαδημαϊκός, θα το χαρακτήριζα ως το "sui generis" (με μοναδικά χαρακτηριστικά) των μοντέλων ομοσπονδίας».



https://x.com/haskologlu/status/1979976628462583891?t=-M9It2G2mu9fhKpnvcw5sA&s=03

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.