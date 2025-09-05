Υπόθεση Έπσταϊν: Τα θύματα είναι πραγματικά και όχι μέρος μιας σκευωρίας

Της Nia-Malika Henderson

Τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Τζέφρι Έπσταϊν έχουν ένα μήνυμα για το Κογκρέσο, ιδιαίτερα προς τους Ρεπουμπλικανούς που για χρόνια ζητούσαν περισσότερες πληροφορίες για τον κύκλο του διαβόητου κακοποιού, αλλά τώρα φαίνεται πως έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους.

«Έχετε μια επιλογή. Να σταθείτε με την αλήθεια ή με τα ψέματα που προστατεύουν τους κακοποιητές εδώ και δεκαετίες», δήλωσε η Ανουσκά ντε Τζορτζιου, ένα από τα θύματα του Έπσταϊν, σε συνέντευξη Τύπου δύο ωρών στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη.

Απευθυνόμενη προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο, πρόσθεσε: «Πρόεδρε Τραμπ, έχετε τόση επιρροή και δύναμη σε αυτή την υπόθεση. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιήστε αυτή την επιρροή και τη δύναμη για να μας βοηθήσετε. Γιατί τη χρειαζόμαστε τώρα και τη χρειάζεται τώρα και αυτή η χώρα».

Η Ντε Τζορτζιου ήταν μία από τις πολλές γυναίκες που κάλεσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει πλήρως τα αρχεία του για τον Έπσταϊν. Σημειώνεται ότι, την Τρίτη, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής είχε δώσει στη δημοσιότητα 33.000 σελίδες εγγράφων που παρέδωσε το Υπουργείο, τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Ο Έπσταϊν, δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών στη Φλόριντα και το 2019 κατηγορήθηκε εκ νέου για sex trafficking ανηλίκων, κάποιων μόλις 14 ετών. Αυτοκτόνησε στη φυλακή έναν μήνα μετά τη σύλληψή του. Οι σχέσεις του με ισχυρά δημόσια πρόσωπα, όπως ο πρίγκιπας Άντριου και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισαν να τροφοδοτούν τη δημοσιότητα και τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το όνομά του.

Οι γυναίκες ανέφεραν ότι ο Έπσταϊν καυχιόταν για τους διάσημους φίλους του, ανάμεσά τους και τον Τραμπ, διευκρίνισαν όμως ότι η υπόθεση δεν είναι θέμα κομματικών στρατοπέδων, αλλά αφορά όλους.

Ο Τραμπ, που έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να εξαφανίσει το θέμα, επανέλαβε τη γνωστή του θέση χαρακτηρίζοντάς το «hoax των Δημοκρατικών που δεν τελειώνει ποτέ».

Ωστόσο, με την παρουσία τους στην Ουάσιγκτον, τα θύματα προκαλούν άμεσα τον Ντόναλντ Τραμπ, περιπλέκοντας τις προσπάθειές του να απορρίψει τις καταγγελίες τους ως ένα ακόμη πολιτικό παιχνίδι που στόχο έχει να τον υπονομεύσει.

Η Μαρίνα Λασέρντα, μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια, αποκάλυψε ότι ήταν μόλις 14 ετών όταν της προσφέρθηκαν 300 δολάρια για να κάνει μασάζ σε έναν πλούσιο ηλικιωμένο άνδρα. Η κακοποίηση συνεχίστηκε μέχρι τα 17 της.

«Δεν ήταν θεωρία συνωμοσίας», είπε χαρακτηριστικά. «Είναι τόσο δύσκολο να αρχίσεις να γιατρεύεσαι γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ξέρουν περισσότερα για την κακοποίησή μου απ’ ό,τι ξέρω εγώ. Το χειρότερο είναι ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να κρατάει έγγραφα και πληροφορίες που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν να θυμηθώ, να ξεπεράσω όλα αυτά και ίσως να θεραπευτώ».

Η Σοντέι Ντέιβις είπε ότι ήταν μια νεαρή ηθοποιός που ζούσε στην Καλιφόρνια το 2002, όταν κάποιος την έφερε σε επαφή με την Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για sex trafficking.

«Όσα υπέμεινα θα με στοιχειώνουν για πάντα», δήλωσε η Ντέιβις, η οποία είπε ότι ταξίδεψε στην Αφρική μαζί με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. «Ένα πράγμα είναι σίγουρο: αν δεν διδαχθούμε από αυτή την ιστορία, τέρατα σαν τον Έπσταϊν θα εμφανιστούν ξανά».

Οι γυναίκες έθεσαν τα εξής ερωτήματα:

Γιατί ο Τζέφρι Έπσταϊν προστατευόταν τόσο;

Ποιος εξακολουθεί να προστατεύεται;

Και ποιος τους προστάτευσε όλους αυτούς;

Τα ίδια ερωτήματα θέτουν και ορισμένοι από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ. Όσο εκείνος ήταν εκτός εξουσίας, έπλαθαν μια κομματική θεωρία συνωμοσίας ότι οι Δημοκρατικοί θα λογοδοτούσαν μόλις ο Τραμπ επέστρεφε στην προεδρία. Όμως, οκτώ μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ δεν έχει ανταποκριθεί, δείχνοντας αντίθετα να προστατεύει το «βαθύ κράτος» που είχε υποσχεθεί ότι θα αποκαλύψει και θα συντρίψει.

Ο Τραμπ, όπως και άλλοι που γνώριζαν τον Τζέφρι Έπσταϊν, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο πρίγκιπας Άντριου, έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, αν και ο Βρετανός γαλαζοαίματος συμφώνησε σε εξωδικαστικό διακανονισμό με μία από τις γυναίκες.

Η διαχείριση της υπόθεσης Έπσταϊν από την κυβέρνηση έχει προκαλέσει αγανάκτηση και στα δύο κόμματα, με την ίδια τη βάση του Τραμπ να είναι εκείνη που αντιδρά περισσότερο. Η συνήθης τακτική του, να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς και τα ΜΜΕ, αυτή τη φορά δεν έπιασε τόπο.

«Πιστεύω ότι είναι ντροπή που χαρακτηρίστηκε αυτή η υπόθεση σκευωρία», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, που εμφανίστηκε μαζί με τις επιζώσες. «Ελπίζω σήμερα να ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν είναι σκευωρία. Είναι πραγματικότητα».

Ο Μάσι, μαζί με τον Δημοκρατικό βουλευτή από την Καλιφόρνια Ρο Κάνα, παρουσίασαν τον περασμένο Ιούλιο το νομοσχέδιο Epstein Transparency Act, το οποίο θα απαιτούσε από την υπουργό Δικαιοσύνης Πάμ Μπόντι να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα και τα αρχεία του Υπουργείου σχετικά με τον Έπσταϊν.

Ένα αίτημα πρόωρης εισαγωγής σε ψηφοφορία που θα έχει την υπογραφή των μισών μελών της Βουλής μπορεί να αναγκάσει την ηγεσία να φέρει το νομοσχέδιο προς ψήφιση. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να το στηρίξουν ομόφωνα. Αν έξι Ρεπουμπλικανοί συμφωνήσουν να το υπογράψουν, η ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

«Ο πιο σημαντικός αγώνας που μπορούμε να δώσουμε εδώ στο Κογκρέσο είναι για τους αθώους ανθρώπους που ποτέ δεν έλαβαν δικαιοσύνη και οι γυναίκες πίσω μου ποτέ δεν έλαβαν δικαιοσύνη. Και ξέρετε γιατί;» είπε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής από την Τζόρτζια και σταρ του κινήματος MAGA, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, που έχει υπογράψει το αίτημα. «Γιατί ο Τζέφρι Έπσταϊν κατάφερε με κάποιον τρόπο να κυκλοφορεί ανάμεσα στους πλουσιότερους και πιο ισχυρούς ανθρώπους όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στο εξωτερικό».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Η αλήθεια πρέπει να βγει στο φως. Και η κυβέρνηση κατέχει την αλήθεια. Οι υποθέσεις που είναι σφραγισμένες θα αποκαλύψουν την αλήθεια. Η περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν θα αποκαλύψει την αλήθεια. Το FBI, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η CIA ξέρουν την αλήθεια. Και απαιτούμε αυτή η αλήθεια να αποκαλυφθεί».

Το «εμείς» σε αυτή την περίπτωση αφορά μια αναπάντεχα διακομματική ομάδα, στην οποία περιλαμβάνονται και πρόσωπα του κινήματος MAGA όπως οι βουλευτίνες Νάνσι Μέις και Λόρεν Μπόμπερτ, που συνήθως ακολουθούν πιστά τον Τραμπ. Η επιλογή τους να ταχθούν στο πλευρό των θυμάτων του Έπσταϊν δεν είναι χωρίς ρίσκο, όμως η ακρόαση των ιστοριών τους μπορεί να δώσει κουράγιο και σε άλλους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν κάτι πιο ισχυρό από μια κομματική θεωρία συνωμοσίας: ονόματα, πρόσωπα και φωνές που αρνούνται να σιγήσουν.



Πηγή: The Washington Post

