Την έντονη αντίδραση βουλευτών του Εργατικού κόμματος έχει προκαλέσει το προγραμματισμένο ταξίδι του προέδρου του Ισραήλ, Ίσαακ Χέρτζογκ, στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα, με πολλούς εξ αυτών να ζητούν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να μην συναντηθεί με την ισραηλινή αντιπροσωπεία.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί στη βρετανική πρωτεύουσα την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, λίγες εβδομάδες προτού η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προχωρήσει, όπως έχει διαμηνύσει, στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Σημειώνεται ότι θα είναι η πρώτη επίσκεψη ανώτερου Ισραηλινού αξιωματούχου στη Βρετανία μετά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκίντεον Σάαρ, σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη την άνοιξη.

Συνήθως κάποιος υψηλόβαθμος ξένος αξιωματούχος είναι λογικό να έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμους υπουργούς της κυβέρνησης στη χώρα που επισκέπτεται, όμως στην προκειμένη μια συνάντηση του Χέρτζογκ με τον Κιρ Στάρμερ θα προκαλούσε ακόμη πιο έντονες αντιδράσεις από τους Εργατικούς, δεδομένου ότι έχουν επικρίνει σφόδρα τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Ντάουνινγκ Στριτ από τη μεριά της δεν έχει επιβεβαιώσει καμία συνάντηση του Χέρτζογκ με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ενώ βουλευτές των Εργατικών έχουν ήδη καλέσει την κυβέρνηση να αποφύγει τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ισραήλ, λέγοντας ότι τυχόν συνομιλίες θα έστελναν ένα διφορούμενο μήνυμα σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα.

