Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία, στον απόηχο των αμερικανικών δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα και αυτοκίνητα.

Όπως δήλωσε, «η συμφωνία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και εξετάζεται δημοκρατικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως πρέπει να γίνει». Εξέφρασε την προσδοκία ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν με καλή πίστη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια «διαρκή, αμοιβαία επωφελή συμφωνία» που θα ενισχύει τη «σταθερότητα, τη βιωσιμότητα, την προβλεψιμότητα και την ανάπτυξη». Τόνισε επίσης ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι εφόσον χρειαστεί», όμως η προτεραιότητα παραμένει η επίτευξη και η εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς για το σχέδιο αναδιάταξης Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ο Γάλλος υπουργός επισήμανε ότι «η Ευρώπη αυξάνει τις επενδύσεις της στην άμυνα», σημειώνοντας πως η Γαλλία σχεδιάζει να διπλασιάσει τον αμυντικό της προϋπολογισμό έως το 2027. «Ζούμε σε έναν νέο κόσμο και η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί, διασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι αυτά θα πρέπει να είναι «όσο το δυνατόν πιο προσωρινά» και να οδηγούν σε μια βιώσιμη πορεία. Τόνισε την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες και από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, επισημαίνοντας ότι «η διαφοροποίηση είναι κλειδί». Όπως είπε, η απάντηση της Ευρώπης είναι η ηλεκτροκίνηση και η ηλεκτροπαραγωγή, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος της κατανάλωσης ενέργειας στη Γαλλία καλύπτεται πλέον από ηλεκτρικές πηγές που παράγονται εντός Ευρώπης.

Σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, υπογράμμισε ότι «οι διεθνείς θάλασσες πρέπει να παραμένουν ανοιχτές και ελεύθερες για όλους», χαρακτηρίζοντας την αρχή αυτή «ζωτικής σημασίας για κάθε μέρος του κόσμου».

Πηγή: skai.gr

