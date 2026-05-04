Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα στις 9 Μαΐου και θα καταθέσει στεφάνι σε ένα μνημείο, εκφράζοντας έτσι την ευγνωμοσύνη της χώρας του για την απελευθέρωσή της από τον Κόκκινο Στρατό το 1945, όμως δεν θα παραστεί στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης επί των Ναζί.

Τη διευκρίνιση αυτή έκανε ο ίδιος, σε μια συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε μέσω του διαδικτύου.

Νωρίτερα, η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο Φίτσο θα είναι ένας από τους λίγους ηγέτες που θα παραστούν στην παρέλαση.

Πηγή: skai.gr

