Υπερταμείο: Ο Ιωάννης Παπαχρήστου νέος διευθύνων σύμβουλο

Τον Ιωάννη Παπαχρήστου ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, με τετραετή θητεία με ισχύ από τις 4 Μαρτίου 2025, επέλεξε το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) του Υπερταμείου.

Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα ανοιχτής διαδικασίας για την ανανέωση ή την αντικατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας με δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υποψήφιους που δημοσιοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2024.

Το ΣΕΔ πιστεύει ακράδαντα ότι ο κ. Παπαχρήστου θα ηγηθεί του Υπερταμείου υλοποιώντας ταυτόχρονα το πρόγραμμα μετασχηματισμού και ανάπτυξης όπως αυτό περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο που υποβλήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην κυβέρνηση τον Νοέμβριο 2024 και εγκρίθηκε από αυτή.

Υπό την ηγεσία του κ. Παπαχρήστου και με βάση το υπάρχον πλαίσιο, το Υπερταμείο θα ανταποκριθεί στον στόχο του για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες που εποπτεύει, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Παπαχρήστου έχει υπηρετήσει ως ανώτερο στέλεχος σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένης ηγεσίας και ισχυρή επιχειρηματική και διευθυντική εμπειρία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει: Διευθύνων σύμβουλος, ANTENNA GROUP (2022- έως σήμερα). Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, CHIPITA GROUP (2020- 2022). Country manager, COCA COLA HBC Ελλάδας και Κύπρου (2016- 2020). Εμπορικός γενικός διευθυντής COCA COLA HBC Ρωσία (2014- 2016). Γενικός διευθυντής, τμήμα αγοράς L'OREA- Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρωσία (2006- 2013). Διευθυντής μάρκετινγκ, L'OREAL HELLAS (2000- 2003) και για τη ζώνη της Ευρώπης (2004- 2006). Marketing, JOHNSON & JOHNSON HELLAS (1995- 2000).

Είναι πτυχιούχος χημικός μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Είναι Alumni μέλος του INSEAD. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ανώτατων Εκτελεστικών Διευθυντών (ACEO).

Καθώς η θητεία του Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη ολοκληρώνεται, το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης θα ήθελε να αναγνωρίσει και να τον συγχαρεί για τη προσφορά του ως διευθύνοντος συμβούλου. Υπηρέτησε με αφοσίωση και αποφασιστικότητα διαμορφώνοντας ένα νέο και τολμηρό όραμα για τον μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund) με διεθνή αναγνώριση.

Υπήρξε, επίσης, εξαιρετικά αποτελεσματικός στην ανάπτυξη της ιδέας του ενεργού μετόχου, διαχειριζόμενος με επιτυχία βασικούς μετασχηματισμούς εταιρειών στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, πετυχαίνοντας την προσθήκη νέων θυγατρικών και ολοκληρώνοντας έγκαιρα την απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ. Επιδίωξε την ίδρυση ενός νέου επενδυτικού ταμείου για την προσέλκυση Αμέσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα. Το ΣΕΔ αναγνωρίζει επίσης τις ικανότητές του στη εταιρική διακυβέρνηση και την αποτελεσματική διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών και του εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

