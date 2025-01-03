Ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Άσαντ αλ Σιμπάνι δήλωσε σε αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας ότι η νέα de facto κυβέρνηση της Συρίας θέλει να συγκροτήσει ένα κυβερνητικό σχήμα που θα περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της συριακής κοινωνίας, μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.

Ο Άσαντ αλ Σιμπάνι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, όπου κάνει την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό ως επικεφαλής της συριακής διπλωματίας, καθώς δυτικές και περιφερειακές δυνάμεις αναζητούν σημάδια για το αν η νέα ηγεσία στη Δαμασκό θα επιβάλει αυστηρό ισλαμικό καθεστώς ή θα επιδιώξει τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς.

Ο αλ Σιμπάνι και ο υπουργός Άμυνας Μουρχάφ Αμπού Κάσρα συναντήθηκαν χθες στο Ριάντ με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν.

«Καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψής μας, μεταφέραμε το εθνικό μας όραμα για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης βασισμένης στη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της Συρίας και εργαζόμαστε για την έναρξη ενός σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης που ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις, εγκαθιδρύσει στρατηγικές συνεργασίες και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιών», τόνισε ο αλ Σιμπάνι σε ανάρτηση στο X.

Από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, οι ισλαμιστές αντάρτες υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) επιχειρούν να καθησυχάσουν τις αραβικές χώρες και τη διεθνή κοινότητα ότι θα κυβερνήσουν εξ ονόματος όλων των Σύρων και δεν θα "εξαγάγουν" ισλαμική επανάσταση.

Η HTS ήταν παράρτημα της αλ Κάιντα στη Συρία έως ότου διέκοψε τους δεσμούς της με την τζιχαντιστική οργάνωση το 2016.

Η Σαουδική Αραβία είχε υποστηρίξει τους αντάρτες που επιδίωκαν την ανατροπή της κυβέρνησης Μπασάρ αλ Άσαντ από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου το 2011.

Μολαταύτα, νωρίτερα την περασμένη χρονιά το Ριάντ αποφάσισε να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον έκπτωτο πλέον πρόεδρο Άσαντ και συνέβαλε στην επάνοδο της Συρίας στους κόλπους του Αραβικού Συνδέσμου, που έβαλε τέλος στην περιφερειακή απομόνωσή της.

Πηγή της σαουδαραβικής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι το σουνιτικό βασίλειο δεσμεύτηκε να διαφυλάξει την ειρήνη στη Συρία και ότι η ενίσχυση της σταθερότητας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

«Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, επικεντρωνόμαστε στην παροχή ουσιαστικής ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Συρίας και διερευνούμε ευκαιρίες για παροχή διευρυμένης βοήθειας σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους», πρόσθεσε η πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

